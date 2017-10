Pidieron unos contenedores a Amazon y por error recibieron 65 libras de Marihuana

Una pareja de Florida ordenó varios recipientes de almacenamiento de plástico en Amazon y lo que encontró dentro de las cajas cuando llegó el pedido por el correo los dejó realmente sorprendidos.

Dentro de los contenedores se encontraban 65 libras de marihuana misteriosamente escondidas en su interior informó WFTV.

La pareja, que pidió no ser identificada dijo a la cadena local de televisión que cuando recibieron el pedido de Amazon sospecharon que algo raro había llegado ya que el peso de las cajas era demasiado.

“Eran muy pesadas, más pesado de lo que esperaría que pesaran cuatro contenedores vacíos”, dijo la mujer. Sin embargo cuando ella y su prometido abrieron los contenedores quedaron impresionados por el fuerte olor a Marihuana.

“Cuando el primer oficial de policía llegó aquí, ella estaba totalmente incrédula,” dijo el hombre el cual recibió el pedido despachado desde la oficina de UPS en Massachussets.

Can you imagine?

Amazon customers in Orlando got unexpected marijuana delivery 📦-65-pounds! #WFTV at 6pm pic.twitter.com/yYywuKYpnU

— Jeff Deal (@JDealWFTV) October 20, 2017