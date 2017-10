Trump saca a la venta nuevas gorras #MAGA y la reacción de la redes habla por si sola

Las burlas no se hicieron esperar en referencia al color de piel del presidente

Luego de las famosas gorras que sacó Donald Trump durante su campaña presidencial con el lema “Hacer a America grande otra vez”, una nueva versión de las mismas llegan a su tienda virtual.

En el portal oficial donde se venden distintos artículos alusivos al presidente Donald Trump, desde camisetas, stickers, vasos entre otros productos llegó esta semana una nueva versión de la gorra #MAGA (Make America Great Again) por tan solo 45 dólares.

El sombrero de color naranja ofrece la cara de “Jack Lantern” en la parte delantera, así como la firma del presidente y su lema “Hacer América grande otra vez” en la parte de atrás.

“Es tiempo de “Trick-or-Treat” y esta gorra #Maga (Make America Great Again) es sin duda una delicia!” dice el sitio web.

La primera en salir a lucir la nueva prenda de la tienda Trump fue la hijastra del presidente, Lara Trump, quien publicó una foto con el nuevo sombrero el cual rápidamente causó una ola de burlas en las redes sociales.

De inmediato la conocida presentadora y humorista Samantha Bee salió en contra de Lara Trump y la nueva gorra de Trump. “Usted ha hecho un sombrero … Trump … … con un calabaza naranja?” escribió en tono de burla en referencia a la broma que se hace sobre el color de la piel del presidente luego de realizarse bronceado artificial. 100% naranja.

You… made a Trump hat… featuring… an orange ghoul? 😂https://t.co/XRAfc0oW4Y — Full Frontal (@FullFrontalSamB) October 23, 2017

The Trump campaign is now selling MAGA hats in Pumpkin Spice (but actually). https://t.co/ELwBnCypiI pic.twitter.com/DhjLdVW6Wl — DJ Judd (@juddzeez) October 23, 2017