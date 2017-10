River Plate pega primero en semifinales de Copa Libertadores

El conjunto millonario se las ingenió para superar el muro defensivo de Lanús

River Plate y Lanús se enfrentaron en el Monumental por las semifinales de Copa Libertadores. El conjunto millonario sufrió, pero cuando faltaban nueve minutos para el final se puso en ventaja con un tanto de Ignacio Scocco y así se quedó con el primer capítulo de esta historia. Lanús intentó anular todos los circuitos del equipo local, pero no pudo hacer su mejor negocio en el Monumental.

River demostró desde el inicio que busca llegar a la definición en pos de su cuarta Libertadores, y este primer paso le ofreció un guiño. Si bien es una diferencia mínima, es un gran resultado para la revancha que se disputará el martes próximo, en la cancha de Lanús, que es la primera vez que llega a una instancia semifinal del máximo torneo continental de clubes. El conjunto granate deberá mejorar su producción y arriesgar un poco más en el próximo duelo si pretende torcer la historia.

El gol de Nacho Scocco

¡GOL DE RIVER PLATE!

Scocco anota el primero del juego para River. El 'Millonario' se adelanta en el marcador. pic.twitter.com/dBRtYr1wuF — FOX Sports Ecuador (@FOXSportsEc) October 25, 2017

Mientras muchos esperaban la inclusión del VAR porque era la gran novedad de este duelo, no se dieron jugadas controvertidas que obligasen a revisar alguna acción. El asistente de video, solo podía revisar acciones que “pueden modificar radicalmente el resultado final de un partido: goles, decisiones de penal o no penal, tarjeta roja directa y confusión de identidad”, según explicó la semana pasada el ex árbitro brasileño Wilson Seneme, al hacer la presentación del sistema en la Argentina ante la prensa.

Fue un auténtico juego de ajedrez, donde todo fue de mucho estudio. Pero River tuvo la claridad para imponer su condición de local en el momento indicado y abrió la serie con un resultado que lo acerca un poco más a su gran objetivo: llegar nuevamente a la final de la Copa Libertadores.