Sam Smith confirma su relación con el actor Brandon Flynn

Aprovechando su paso por el programa de Ellen DeGeneres, el cantante reconoció que hace tiempo dejó de estar soltero

Que entre el cantante Sam Smith y el actor Brandon Flynn existe algo más que una amistad era ya un secreto a voces después de que ambos fueran fotografiados paseando cogidos de la mano por el barrio neoyorquino de Greenwich. Sin embargo, el oscarizado artista ha confirmado ahora que lo suyo es algo más que un romance pasajero a su paso por el programa de Ellen DeGeneres, al explicar que su corazón volvía a estar ocupado.

A Sam no se le escapa la ironía de que el amor haya vuelto a llamar a su puerta justo ahora que está promocionando su sencillo ‘Too Good at Goodbyes’ -que se traduciría como ‘Demasiado bueno con las despedidas’- y un nuevo trabajo musical dedicado a su última relación fallida.

“No, ya no lo estoy. Y es una locura. Resulta raro lanzar este disco y no estar soltero. Porque cuando estrené ‘In the Lonely Hour’, sí me sentía solo. Y ahora estoy cantando canciones sobre otro hombre… Estoy feliz, pero es un poco extraño“, ha reconocido.

El regreso de Sam Smith a la primera línea de actualidad se ha producido después de un largo parón, durante el que tuvo tiempo para “besar a un montón de hombres y corretear por las calles de Londres”. Además de acumular experiencias e inspiración antes de empezar a componer nuevos temas, durante ese tiempo el artista también consiguió superar el bochorno que experimentó en la gala de los Oscar, tras afirmar por error que era el primer hombre abiertamente homosexual en ganar una estatuilla dorada.

“Todo acabó por volver un poco abrumador. Después de los Oscar necesitaba volver a casa, abrazar a mi madre y pasar tiempo con mis hermanas. Me hacían falta los mimos de mi madre. La historia comenzó con una petaca, llena de tequila. Básicamente dije que era la primera persona gay en ganar un Oscar. Obviamente sé que no lo soy, pero es que mi cerebro y mi boca parecían no estar conectados. Pero bueno, me quedó muy claro que no lo era cuando Elton John se me acercó en la fiesta posterior y me dijo: ‘Yo también tengo uno'”, ha recordado aún algo avergonzado.