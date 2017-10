Sancionado por cantar en el auto

La seguridad al volante es muy importante y los oficiales de seguridad trabajan para garantizarla

Cantar en el carro es terapéutico y muy divertido, especialmente cuando se está atrapado en tráfico

A veces la emoción cuando suena tu canción favorita es tal que parece que estemos darndo un concierto. Nadie pensaría que eso pudiera ser un problema.

Pero Taoufik Moalla o cantaba muy mal o escogió la canción errónea.

Un día, estaba manejando cuando decidió poner su canción favorita, “Everybody Dance Now”, también conocida como “Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now”) de C + C Music Factory.

Poco sospechaba él que su sesión de karaoke iba a tener enormes consecuencias.

La policía se acercó a su vehículo al creer haber escuchado gritos provenientes del interior, pero tan solo se trataba de Taoufik que cantaba su canción favorita a grito puro, con toda la fuerza de sus pulmones.

Y sin más, ¡le dieron un boleto! Una sanción por ese hecho.

En el siguiente video, publicado el 24 de octubre de 2017, Taoufik parece molesto, pero comprende que los oficiales solo estaban haciendo su trabajo y tomando precauciones para mantener a la gente a salvo en sus autos.

Resultó que los oficiales no fueron los únicos alarmados por la voz de Taoufik.

