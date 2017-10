El ejemplo inspirador y luchador de Lela Stella Torres

Es muy difícil hablar de alguien que ha dado tanto, esperando muy poco e ignorar respuestas que a lo mejor el lector se hace. Entonces a la hora de mencionar a esta dama guerrera, mujer incansable y por demás maravillosa, decidí mejor hacer unas preguntas claves y así poder conocer en breve quién es Lela Stella Torres.

Donde nace Stella: San Juan, Puerto Rico.

Quién es Lela: Actriz, locutora, apasionada. Una mujer agradecida con Dios por todo lo que me ha regalado.

Qué significa el amor: Dar, besar, abrazar, compasión, compartir.

Cantante predilecto: Uf, son muchos. Gilberto Monroig, Danny Rivera, Olga Tañón , Ednita Nazario.

Película que te hace llorar: The Notebook.

Héroe: Facundo Cabral.

Sueños: Regresar a la radio y actuar en una película.

Miedos: Ninguno.

Anécdota graciosa: Una vez envíe un texto bien personal a la persona equivocada.

Éxitos: Ser la mujer que soy.

Alegría: Mi hija y mi nieto.

Qué te pone triste: Ver tanto odio y violencia.

Recuerdo hermoso: Presenciar el nacimiento de mi nieto.

Recuerdo triste: Cuando perdí una barriga de casi cuatro meses. El varoncito que tanto anhelaba.

Hijos y nietos: Mi hija Melanie y mi nieto Bryan, son mi vida.

Qué paso por tu mente cuando te diagnosticaron con cáncer de mama: Esto no me puede estar pasando a mí. ¿Quién va a velar por mi hija y mi nieto? Y comenzar a luchar para vencer contra viento y marea este diagnostico.

Qué haces ahora: Viviendo un día a la vez, tratando de ser mejor ser humano cada día. Tengo una mini empresa y entre ñoñis y panetelas he podido salir adelante con mis gastos.

Significado de las ñoñis: ¡Respuesta de Dios! Llevaba varios días muy angustiada pues solo tenía dinero para un mes. Entonces le dije a Dios: “Señor, qué falta de respeto, perdóname, tu siempre me has provisto. En tus manos lo dejo”. A los dos días mami me mostró la idea de hacer las muñequitas para venderlas y me pareció genial. ¡Quedé enamorada de las ñoñis! Las mostré en Facebook y casi no damos abasto de tantas órdenes. “Ñoñis”, así las bautizó mami pues es como le dice de cariño a la nieta de mi hermana.

Si volvieras a nacer qué harías diferente Hubiese terminado mis estudios universitarios.

Cuál es tu legado: A mi hija le enseñé a no juzgar, a respetar el prójimo, a darle la mano a quien lo necesita sin importar de quien se trate. A ser compasiva.

Qué no has hecho aún: Una película.

Mensaje positivo: Hay que ser siempre agradecido.

Dios: Es mi todo. Mi fuerza. Por quien vivo.

Esta mujer es ejemplo de superación y valor, La Prensa agradece la enseñanza de Lela y de todas las mujeres que a pesar de sus dolores se levantan día a día con cara al sol, sin desfallecer enfrentando los retos que les brinda la vida.

Felicitaciones Lela, nunca dejes de soñar porque el mundo pertenece aquellos que creen en la belleza de sus sueños.