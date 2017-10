Esperanza y fe en la vida irradian de una sobreviviente de cáncer de seno

Hilda María Pérez ha logrado sobrevivir al cáncer y trabajado para ampliar la concientización y la lucha ante esa enfermedad

Hilda María Pérez lleva cuatros años en su lucha contra el cáncer de seno y aunque el camino no ha sido fácil, la vida la puso en la posición de recibir consejos, apoyo y amor de muchas pacientes y amigas, que en su oportunidad ella también dio con palabras de esperanza y fe.

“La palabra cáncer trae dolor, sufrimiento y pensamientos negativos. Si en una pequeña dimensión puedo ayudar a alguien que está transitando por el cáncer de mama, a que vea la vida de manera positiva, lo hago diciendo esto porque hay que perder el miedo a la palabra cáncer. Hay que tener fe en Dios y confiar en los médicos”, dijo Pérez.

Como gerente de la oficina médica de su padre, el doctor Jorge J. Pérez, en Orlando, Hilda María dijo que acostumbraba a dar esas palabras de aliento a pacientes que allí se atendían y que nunca imaginó que un día sería ella la que necesitaría ese apoyo.

“Yo las aconsejaba que se hicieron la mamografía y las alentaba, sin imaginar que un día sería yo la que recibiría tanto cariño”.

Su vida era normal como madre de familia y en su trabajo, hasta el 20 de agosto de 2013 en que fue diagnosticada con la enfermedad que la tomó por sorpresa.

“En mi familia no tenemos antecedentes con cáncer. Me hacía regular mi examen de la mamografía, pero un día encontré una masita en mi seno derecho y fui a mi ginecólogo Oliver Bayouth, que me recomendó hacer la mamografía y descubrieron una masa maligna y tenía cáncer de seno de nivel 2”, dijo esta residente de Orlando, de 53 años.

Madre de familia de dos hijos, destacó que el amor incondicional de su familia fue un elemento esencial para su recuperación y para lograr superar la enfermedad, que hoy en día está en remisión y espera cumplir el próximo año, en agosto, los cinco años para poder decir a plenitud que es sobreviviente de cáncer de seno.

“Fue un camino largo, yo tenía a mi familia, mis padres me acompañaron a todas las citas médicas. Ellos son mis héroes, mi roca para poder sostenerme. Mis hijos, mis hermanas fueron mi apoyo.”, dijo emocionada y también que se ha sentido en total confianza con los doctores y médicos que la asistieron en su proceso, como el oncólogo Carlos Alemany, director médico del Cancer Institute of Florida, del Grupo Médico del Florida Hospital en Orlando, y Robert Posada, cirujano que le practicó la doble mastectomía y la reconstrucción de senos. Además, ella tuvo que realizarse una histerectomía al año después de sus tratamientos de quimioterapia.

“Hice caso a las recomendaciones de cada uno de mis doctores. No me canso de insistir a mis pacientes o amigas que vayan a su ginecólogo si notan algo raro en su cuerpo, sus senos. Si notas algo extraño, tienes que ir de inmediato a tu doctor”, exclamó Pérez, nacida en Estados Unidos de padres cubanos.

“Seguí el tratamiento al pie de la letra y nunca dejé de trabajar. Son cuatro años que la enfermedad no está activa y me toca ir cada cuatro meses al oncólogo por chequeo”, agregó.

Dijo que lo más duro durante el año de su tratamiento fue la pérdida del cabello y que recibió el más dulce de los respaldos de su familia.

“No me puse peluca, mi padres y mis hijos se afeitaron la cabeza junto conmigo”, dijo orgullosa.

Su rostro es conocido por la campaña de prevención y educación del cáncer de seno del Florida Hospital, y apareció en uno de los billboards como parte de esta iniciativa ‘Pink Army’, que exhortó a las mujeres a formar parte del ‘Ejército rosa’ contra el cáncer de seno.

Desde entonces, Pérez comparte y colabora con iniciativas como ésta para educar a más mujeres sobre la prevención y salvar sus vidas. “Como mujer uno se debe de revisar y estar al tanto de su propio ser. Mi consejo para todas las mujeres es que nunca te des por vencida, toma un día a la vez y vive la vida al máximo”, acotó.

Estadísticas sobre el cáncer de Seno

Para 2017, según la Sociedad Americana contra el Cáncer:

Se diagnosticarán unos 252,710 nuevos casos de cáncer de seno invasivo en mujeres de Estados Unidos.

Se diagnosticarán alrededor de 63,410 nuevos casos de carcinoma in situ (CIS, que no es invasivo y es la forma más temprana de cáncer de seno).

Alrededor de 40,610 mujeres morirán de cáncer de seno.

Actualmente, existen más de 3.1 millones de sobrevivientes de cáncer de seno en Estados Unidos, tanto mujeres que aún están en tratamiento y las que ya lo han completad.

—

Opciones de ayuda

Llame a la Sociedad Americana contra el Cáncer al 1-800-227-2345 y le pondrán en contacto con un grupo o recurso de apoyo que podría serle de utilidad.