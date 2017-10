Julián Gil responde a abogada de Marjorie de Sousa sobre vinculación con el narcotráfico

"No sé qué será lo próximo, que a alguien secuestraré, violaré o seré abusador de algo. Es una guerra sucia"

Tal como te contamos, el día que Julián Gil recibió la noticia de que el juez que lleva el caso de manutención y patria potestad de su hijo habría autorizado que podría visitar a Matías cada 15 días, y compartir 4 horas fuera de la corte y sin supervisión, la abogada de Marjorie De Sousa anunció que pedirá que se investigue civil y penalmente al actor por la noticia, publicada por un blog, que lo vincularía con el narcotráfico y el lavado de dinero.

Horas más tardes que la licenciada Alma Peña le diera esa noticia a ‘Al Rojo Vivo’, Julián Gil arribó al aeropuerto de la Ciudad de México procedente de Miami, y habló con la prensa que lo esperaba, entre ellos nosotros.

“En todo el proceso han visto que siempre se ha mentido sin justificación de parte de la abogada, de parte de Marjorie… El juez se ha pronunciado en algo sumamente positivo por lo cual llevo luchando por muchísimo tiempo, y estoy seguro que mañana la abogada se va a sentar públicamente en algún medio a desmentirlo como lo han visto en Telemundo”, comenzó diciendo.

Sin embargo, quiso dejar claro que para él lo más importante es esta decisión del juez sobre sus visitas, aunque expresó sentir miedo por lo que pueda hacer Marjorie para que esto no se lleve acabo:

“Por una parte feliz y contentísimo porque no solamente creo en la justicia de Dios, sino de México donde llevo peleando desde hace 6 meses, y obviamente ya el caso civil después de esto está casi aclarado… Yo espero que la señora, como vino diciendo en varias entrevistas, no apele, le pido a Dios porque yo espero poder disfrutar a mi hijo, aunque sea 4 horas cada 15 días… Obviamente sigue siendo poco, pero es un gran avance para crear un vínculo con mi hijo”.

Sobre su supuesta vinculación con el narcotraficante Marco Antonio Estrada, y el supuesto lavado de dinero a través de sus empresas, Julián dijo lo siguiente:

“Es de chiste que me vinculan con una red de narcotráfico no solo en Argentina, sino en toda Sudamérica, en Puerto Rico, eso es un blog que lo puede hacer hasta un niño de 8 años…. Trataron de comprar conciencias en el juzgado, se evidenció y ahora viene la señora con su cara, como un alma en pena a decir, públicamente, en una historia de ficción, que se ponga a escribir novelas, yo se las hago.

Es una guerra sucia, cada día que pasa tengo más fuerza, no me voy a desgastar, el que tenga sentido común, yo voy con mi verdad, no sé qué será lo próximo, que a alguien secuestraré, violaré o seré abusador de algo, ya lo de hoy son palabras mayores”, aseguró.

Pero esta vez, Julián nos aseguró que no se quedará más callado, que tomará acciones y contará, en su debido tiempo, todo lo que no se sabe:

“Que se abrochen los cinturones que estoy hay que pararlo, tú no te puedes ir un domingo un programa, donde lo ven millones de personas como el programa de Don Francisco a mentir, yo no sé cómo a llegado a esto, y permites que tu abogada se siente a decir que yo estoy vinculado al lavado de dinero o al narcotráfico… Ustedes han visto como yo no paro de trabajar, no se imaginan lo que yo trabajo. Yo he recibo de hackers y de gente amenazas sobre mi vida, recibo amenazas de sicarios y tengo ya identificados de dónde vienen… Ya estoy cansado, yo no nado con mis guaruras solo con dos personas de mi equipo porque no tengo miedo… El día que me pase algo ya saben, yo no no estoy culpando a nadie, me estoy defendiendo de acusaciones”.

Sobre la invitación de Don Francisco a ir a su show de Telemundo para tener su versión de la historia luego de que Marjorie contó la suya el domingo pasado, Julián dijo lo siguiente:

“Con lo que respeto a Don Francisco, a Don Mario, que a sido un pilar en mi carrera, en mi vida, me da lástima que haya sido víctima de sus mentiras. Yo no puedo ir a su cadena, yo pertenezco a Univision y Televisa… Invito Don Francisco si quiere a un Facebook Live en donde quiera, en el café que quiera, pero yo no puedo ir a Telemundo por desgracia porque me gustaría”.

Para terminar, Gil se refirió a las declaraciones de Marjorie en la que ha asegurado que no ha parado de llorar en una año: “Esto no es una cuestión de lágrimas, es de egos, de sentido común… No solamente lloro yo, lloran mis hijos, mi familia, ustedes han visto como lloro yo, y como llora ella que es actriz”.

Julián viajó a México para terminar de negociar su incorporación a la próxima novela de Alberto ‘Güero’ Castro en Televisa, mientras espera que llegue el sábado 28 donde, si nada cambia, podrá ver a su hijo por 4 horas, y aseguró que además de las dos enfermeras que le pidieron, también estará su familia: sus otros hijos y su hermana.