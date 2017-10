Kourtney Kardashian se arrepiente de haber hecho esto en televisión

La socialité reniega de un suceso importante de su vida que se documentó en el reality 'Keeping Up with the Kardashians'

De cara al parto de su hijo pequeño, Reign, hace dos años, Kourtney Kardashian decidió restringir considerablemente el acceso a su habitación de hospital, al contrario de lo que sucedió durante sus dos primeras incursiones en la maternidad, cuando toda la familia y parte del equipo de grabación se reunió para presenciar el nacimiento de los bebés. De hecho, en el caso de su única hija, Penelope, las cámaras captaron incluso el momento exacto en que Kourtney agarró a la pequeña, que aún no había salido completamente de su cuerpo, para ser ella quien la ayudara a llegar al mundo y colocarla rápidamente sobre su pecho.

“Lo primero que me viene a la mente es el haber compartido el parto de mis hijos en el programa”, reconoce la estrella televisiva en una entrevista a la revista Grazia cuando le preguntaron si desearía haber mantenido algún aspecto de su vida en la estricta intimidad. “Pero sigues adelante y vas aprendiendo. Si comenzara a pensar en todo aquello de lo que podría arrepentirme, me volvería loca”, apunta con cierta ironía.

Por otra parte, Kourtney -madre de tres retoños junto a Scott Disick– también ha recibido un sinfín de halagos de otras madres por haber compartido un momento vital tan importante sin recurrir a los tradicionales clichés, cayendo en el dramatismo innecesario o pasándose de sentimental.

“Hace poco estaba en la consulta de mi médico y una mujer se me acercó y me dijo que en las clases de preparación al parto habían visto un vídeo del mío. La idea era demostrar que podía ser algo bonito y tranquilo, no la típica situación que podían imaginarse, con alguien gritando a pleno pulmón y, no sé, perdiendo los papeles. Yo estaba muy asustada antes de dar a luz, pero tuve una experiencia maravillosa. Me alegro de haber compartido esa parte”, reconoce.

De momento, y tras firmar un acuerdo por supuestamente 150 millones de dólares para alargar su contrato con el canal E! News, a Kourtney le sobrarán ocasiones para decidir qué partes de su futuro documenta en ‘Keeping Up with the Kardashians’ y cuáles se guardará para ella. Pese a que en ocasiones le resulte muy complicado trazar esa línea, en el fondo los pequeños inconvenientes que se desprenden de su popularidad pesan menos que las ventajas de trabajar rodeada de sus hermanas.

“Cada día, cuando me levanto, digo una oración y doy gracias a Dios por mi trabajo, mis hijos y mi familia. Todo tiene su parte mala, pero poder trabajar con los míos… me siento realmente afortunada. ¿Me preocupa que alguna vez nos quedemos sin material para grabar? No, no creo que vaya a suceder. Cuando creemos que ha llegado ese momento, siempre sucede algo nuevo”, afirma.