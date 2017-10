La lucha de los dreamers sigue, con su esperanza en el Congreso

Aunque hubo apoyos, muchos dreamers elegibles no renovaron su permiso DACA ni aprovecharon la ayuda de agencias locales

Para Karen Caudillo, de 22 años, estudiante y líder destacada de la Universidad de la Florida Central (UCF) y beneficiaría del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), la lucha continúa pese a que se venció el plazo para la renovación de permisos con fecha de vencimiento del 5 de marzo del 2018, bajo la administración del presidente Donald Trump.

Caudillo, quien llegó con sus padres a los cuatro años a Estados Unidos, tiene una hermana que nació en este país y tiene 15 años. Pese a que no tenía que renovar en este grupo, su permiso de DACA vence en octubre de 2018, sabe de lo que significa esta lucha y del temor de que la separen de su familia. Por ello no se cansa de visitar a congresistas, senadores y autoridades locales para abogar por el DREAM Act, una iniciativa de ley que una solución que existe para miles de jóvenes que, como ella, conocen este país, su primer idioma es el inglés y son parte del desarrollo próspero de este país.

“Me siento en el limbo, pero también muy fuerte, siento que mi comunidad va a estar ahí con nosotros y también creo que los dreamers son una parte importante de la economía y de nuestra comunidad. Y las comunidades se van a unir a nosotros y van a hacer esa pelea muy fuerte, y esperemos que ganemos. Para muchos, este es el único país que conocemos, no es que no quiera conocer a México, pero no puedo, nunca he ido a México”, indicó Caudillo, en una reciente visita al cónsul de México en Orlando, Juan Sabines. También fue una de los seis dreamers que se reunieron con el congresista del Distrito 9 de Florida, Darren Soto, en su oficina en Kissimmee.

Al menos 21,000 dreamers no solicitaron una renovación de sus permisos DACA dentro de esta fecha establecida y otras 5,000 solicitudes fueron enviadas después del plazo y fueron rechazadas, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El programa de DACA fue instituido por el gobierno del presidente Barack Obama en 2012 a fin de proteger de la deportación a quienes llegaron a Estados Unidos siendo niños. Según el DHS, cerca de 133,000 jóvenes indocumentados enviaron sus solicitudes de renovación para la fecha límite del 5 de octubre, del total de 154,000 elegibles.

Caudillo realizó un ayuno junto a otros estudiantes frente al Capitolio en Washington poco después del anuncio presidencial sobre este plazo para los dreamers.

Por ello, su esperanza está puesta en que el Congreso dé una solución que los legalice de forma permanente y termine con la sombra de la deportación que los acecha.

“Llamen a sus congresistas, senadores, legisladores, oficiales electos, que escuchen las historias de estudiantes de DACA y que a nivel local también conozcan nuestro sentir y se puede hacer algo a nivel local”, dijo.

Mientras, Esteban Garcés, director estatal de Mi Familia Vota, dijo sorprendido que no muchos aprovecharon las becas financieras y las ayudas que les ofrecieron para renovar sus permisos de DACA: “desafortunadamente, por alguna razón no llegamos a servir a los que esperábamos. Hicimos todo lo posible para ayudarlos a renovar sus casos. El apoyo estaba ahí, no sabemos también si lo hicieron por su cuenta propia con abogados”.

Solo unos 70 estudiantes renovaron en cuatro clínicas de DACA ofrecidas por Mi Familia Vota y organizaciones aliadas en Tampa y Orlando. No se sabe aún si el miedo o falta de información sobre los recursos brindados habrían sido las causantes de la baja participación.

Por su parte, el Consulado de México pagó a mexicanos que querían renovar sus casos y la organización FLIC también asistió con becas de ayuda financiera a estudiantes.

Garcés coincidió en seguir haciendo presión a nivel del Congreso y seguir en pie de lucha: “si no ponemos presión, no van a tomarnos en serio. Estamos trabajando con aliados para crear presión, necesitamos una solución permanente, que el Congreso no incluya dinero federal para destruir familias, que no beneficia a nadie”.

Asistencia en el Consulado de México

Mientras tanto, Malula Arias, de la oficina legal del abogado Mark Arias, uno de los abogados que participa en un programa de ayuda a personas de origen mexicano que acuden a buscar asistencia migratoria en el Consulado de México en Orlando, explicó sobre los programas gratuitos que ofrece el gobierno de México a sus compatriotas. Indicó que fueron pocos los casos de DACA que procesó, pero que hay ayuda disponible con los diagnósticos migratorios que muchas personas pueden aprovechar.

“Les hacemos un diagnóstico migratorio en base a un cuestionario de preguntas y el mismo programa les da el resultado del tipo de visa, y se tramita su caso, sin ningún costo a esta persona”, dijo Arias.

Explicó que estos programas están disponibles hasta diciembre de este año y están dirigidos a mexicanos para que obtengan ayuda legal para sus casos de inmigración.