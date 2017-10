Los premios Golden Mic Music Awards motivan el esfuerzo de jóvenes artistas

El glamour y la elegancia se dieron cita en el salón de banquetes Acacia el pasado fin de semana, durante la entrega de los premios Golden Mic Music Awards. Varios artistas locales llegaron en limousine para desfilar por la alfombra roja al puro estilo de las grandes producciones nacionales de espectáculos.

A esta casa editorial La Prensa se le reconoció por ser un medio que promueve los talentos juveniles y comunitarios.

“Esto es diferente a los premios que se hacen regularmente en Orlando. El propósito es reconocer al talento local, a lo jóvenes que están comenzando, que tal vez no tienen una plataforma, pero con estos premios se reconoce el talento de esos muchachos que están tratando de sobresalir en este mercado”, dijo Judimar Pesante, una de las conductoras del evento.

Entre las personalidades que asistieron a ese evento figuraron el presentador de televisión colombiano Leonardo Laurente; líderes comunitarios que respaldan a los jóvenes como el abogado Anthony Suárez, Karen Díaz de Suárez y Maribel Cordero, candidata al distrito 4 del condado de Orange; y Tiffany Febus, fundadora de los premios Golden Mic Music Awards.

“Hay personas que no tienen la oportunidad de ir a Miami o Nueva York, donde hay un mercado del entretenimiento más amplio pero más competitivo también, y no digamos Puerto Rico con la situación de devastación que se está viviendo en la isla, los productores se están viniendo para Orlando”, dijo Karen Díaz de Suárez.

Fueron más de 30 artistas nominados y 10 ganadores, muchos de los cuales viajaron a Orlando desde Puerto Rico, Nueva York, República Dominicana, México y Chile.

“La idea es que debemos cambiar el mercado de Orlando, abrirlo, porque aquí hay mucho talento. Montar esas tarima y que la gente conozca ese talento que tienen y buscar personas clave en la comunidad que ayuden a esos jóvenes a prepararse y llegar a un premio Lo Nuestro o un Grammy Latino”, agregó Pesante.

Entre los artistas nominados presentes destacaron Los Centenarios de México, Wilberto Colón, Cooky González de Puerto Rico, Willo Style, Damaris Estrada, Christian Febus el Mister Reality, Samuel Moreno, FermÍn Rodríguez, Mariana Cruz, Sota One, Jessica Aponte y La Morena del Mambo de República Dominicana, entre otros. Y por primera vez se unió la música secular con la sacra.

La manera de elegir a los ganadores fue por la votación de la gente en goldenmicawards.com. Entre las jóvenes promesas que fueron reconocidos se destacan el puertorriqueño Henry Elix y el chileno Sota One, que además están promocionando en Estados Unidos temas inéditos.

Elix está forjando una carrera en el género Pop. “Siempre me escogían para cantar en diferentes dramas de la iglesia y obras en la escuela. A los 17 años de edad fui parte de un grupo musical en Miami y desde entonces no he parado de cantar y bailar. Me mude para Los Ángeles y sigo mi carrera musical cantando en fiestas privadas y he bailado con diferentes artistas anglos”, dijo Elix, de 27 años.

¿Cómo se ha abierto paso en una plaza tan competitiva como es California? El joven responde: “Se me ha hecho difícil, porque es cierto, hay mucha competencia, pero he sido perseverante y trato de dar el cien por ciento en todo lo que hago. Me he mantenido enfocado en mis sueños y metas. Me gusta vivir una vida sana, haciendo ejercicios, comiendo bien y durmiendo mis 8 horas”.

El cantante, nacido en Bayamón Puerto Rico, está promoviendo el sencillo ‘Soñando contigo’, que presentó en Orlando en los premios Golden Music Mic Awards.

“Estos premios están dedicados a jóvenes que, como yo, estamos en esta carrera tratando de abrirnos paso en el mundo de la música y reconocen nuestro esfuerzo y trabajo. Además voy a presentar mi sencillo y le quiero dar la gracias a Golden Mic Music Awards por esta oportunidad”, aseguró Elix.

Y como boricua le conmueve el momento que están pasando sus compatriotas en la Isla por la devastación de los huracanes: “Me siento orgulloso de ser puertorriqueño y de ser un ejemplo para la juventud. En cuanto a la situación que está pasando nuestra isla, quiero decirles que estoy unido a Puerto Rico y he participado en eventos dedicados a ayudar a Puerto Rico. Mi isla la amo, y amo a toda mi familia que vive en el área este de la isla”.

Por su parte Sota One es un chico que se ha esforzado para llegar donde está. Originario de Santiago de Chile, tuvo que hacer muchos sacrificios para llegar a EEUU, hasta vender hot dogs en su casa para comprar su boleto y llegar a Orlando.

“Para mí es un sueño hecho realidad el haber llegado y poder compartir con otros artistas internacionales… Me siento orgulloso de representar mi país, Chile. Todo el mundo piensa que ser artista es estar en la fama, pero no saben el sacrificio que es el poder llegar, aparte de eso lo difícil que es poder entrar a Estados Unidos con el tema de inmigración”, dijo Sota One.

El chileno de 26 años es intérprete del género urbano y está promocionando el sencillo ‘Me gusta tu style’. Planea continuar su gira en noviembre por Perú, Chile y Argentina y en 2018 continuar por Estados Unidos.