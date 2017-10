Natália Subtil revela supuesto pasado gay de Sergio Mayer Mori

La relación entre la pareja parece no mejorar pese a tener una hija en común

La relación entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil parece que no va a mejorar pronto y menos cuando está última ha sacado a relucir detalles íntimos de la sexualidad del papá de su hija.

Subtil declaró a TV Notas que cuando conoció al hijo de Bárbara Mori pensó que era bisexual y reveló que en su pasado ha tenido un romance con otra persona del mismo sexo.

“Cuando lo conocí creí que era bisexual“, dijo a la revista. “Cuando empecé a salir con él, un amigo gay me preguntó qué hacía con él, porque Sergio era homosexual, pero yo le dije que ‘para nada’; entonces me confesó que un amigo de él anduvo con Sergio, y yo nunca lo creí del todo, pero te queda la duda y siempre jugué con él diciéndole que un día me iba a decir que es gay”.

Tomanos una asi como que no nos damos cuenta… A post shared by @smayermori on Sep 28, 2017 at 9:03pm PDT

La modelo además aseguró que Mayer Mori no le da nada para manutención de su hija Mila y dice que cuando se vuelva a casar, su marido será el papá de la bebé.

“Cuando me vuelva a casar, mi marido será el papá de Mila, porque padre no es quien engendra, sino quien educa, cuida y está todos los días. Mi hija merece tener un padre, aunque no sea el hombre que la engendró”, concluyó.