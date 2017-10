“No fue consensual y no utilizó un condón”: testimonio de nueva víctima de Harvey Weinstein

Sus víctimas esperan que Weinstein termine en la cárcel

Siguen llegando los reportes de decenas de mujeres que fueron acosadas y abusadas por el productor más poderoso de Hollywood, el hoy infame Harvey Weinstein.

La actriz y modelo noruega Natassia Malthe denunció hoy en Nueva York haber sufrido presuntos abusos sexuales del productor de Hollywood Harvey Weinstein.

En una declaración leída en una rueda de prensa, Malthe describió haber conocido a Weinstein en 2008 en Londres, y denunció la intrusión del productor en su cuarto de hotel.

Según Malthe, previo a la presunta agresión sexual, Weinstein presumió de las actrices con las que se acostaba, cuyas carreras se habían beneficiado y que “cada actriz ganadora del Oscar debía agradecerle porque él lo había hecho posible”.

“Estaba en la cama hablando con Harvey cuando me empujó hacia atrás y abusó de mí. No fue consensual. No utilizó un condón”, declaró.

La actriz, que estuvo acompañada de la abogada Gloria Allred. dijo “haberse disociado” durante el acto y “estar como una persona muerta”.

Ante la pregunta de si ello constituía una violación, su abogada respondió por ella: “Ella indicó que no fue consensual, y de probarse ciertamente podría calificarse de abuso sexual”.

“Penetración sin consenso de la presunta víctima se llamaría así o violación”, dijo la abogada, en la segunda rueda de prensa consecutiva que ofrece en Nueva York por estas denuncias, y la cuarta en las últimas semanas.