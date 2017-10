Rodrigo Basurto, jefe de coreografía de ‘Mira Quién Baila’, revela intimidad de los famoso participantes

"No los tratamos como talentos, y ellos no nos tratan como fans, somos sus instructores y sus amigos"

Rodrigo Basurto es el jefe de coreografía de ‘Mira Quién Baila’. Este talentoso mexicano vienen de la primera temporada de ‘La Banda’, manejó ‘America’s Got Talent’, ‘American Idol’ y los cuadros de Lady Gaga, entre otros. Ahora se enfrenta al difícil desafío de semana a semana lograr que los famosos, que participan del reality show de Univision, saquen lo mejor de ellos.

En exclusiva hablamos con Basurto, luego de participar de una Master Class a la que nos invitó Univision a un grupo de periodistas, y allí nos contó cómo es lidiar con la fama, y cómo es cada una de las celebridades fuera de la pantalla.

Pregunta: ¿Qué te has encontrado en estos famosos y sus ganas de bailar?

Rodrigo Basurto: Estamos trabajando con gente que no son bailarines, y es un ‘challenger’ para todo el equipo, desde mis coreógrafos hasta yo como director de coreografías, porque poner a bailar a una profesional con alguien que no lo es, el bailarín profesional tiene que trabajar 3 veces más, porque tiene que hacer el trabajo de los dos. Creo que estamos haciendo algo muy estupendo, estoy muy orgulloso y cada semana se ve mejor. Hemos traído cosas muy nuevas para el canal y para el mundo latino, lo cual era mi gol porque es mi primera vez realmente trabajando para mí gente y de todo lo que he aprendido ahora me da gusto realmente poderlo traer a la televisión, para que la gente vea que también los latinos podemos.

P: ¿ Cómo podrías definir o que podrías decir de cada uno de los participantes?

RB: Son personas diferentes, hay quienes son muy disciplinados, que tiene una personalidad un poquito más fuerte, estamos lidiando con gente famosa que probablemente han estado con cámaras toda su vida, y no están acostumbrados a lidiar fuera de eso, pero han sido súper respetuosos. No los tratamos como talentos, y ellos no nos tratan como fans, nos tratan como sus instructores y nos tratan como sus amigos…

P: Hablemos un poco de cada uno: Dayanara Torres…

RB: Dayanara es estupenda, a mí me encanta ella porque es bien respetuosa, se pone el papel de estudiante y siempre se me queda viendo, es una persona muy hermosa por dentro y por fuera, baila muy bien lo cual le exijo más porque tiene que ser una competencia justa para todos.

P: Chikybombom

RB: Tiene mucha energía, estoy muy orgulloso de ella porque la verdad cuando llegó, lógicamente, pensamos en el peso, su físico, fue algo que siempre dijimos vamos a tener problema con eso, y le han tocado puros bailes energéticos y los ha hecho estupendos… La manera como se mueve, de cómo aprende, su energía, su personalidad, es buenísimo en el baile. Lo malo es que lo tiene tanto que la desenfoca cuando es momento de realmente estar en el show, porque yo veo el show, veo estos bailes toda la semana y cuando la veo en vivo yo sé que lo hace mejor que eso, pero hermosa persona.

P: Ana Patricia Gámez

RB: Estupenda gente, es muy profesional, siempre está sonriendo, siempre quiere más, le gusta trabajar. Está en ‘Despierta América’ en las mañanas, y terminando se viene para acá… Se despierta a las 5 AM y no se va hasta las 8 PM, eso es todos los días, entonces mis respetos para ella. Creo que es una de las personas que más va a crecer cada semana, no es de las mejores, y ella lo sabe, pero puede ser una de las mejores al final, porque éste show no se trata de quién es el que mejor que baila ahora, quién es el que progresa más y te lleva a la final.

P: Pablo Montero que acaba de salir

RB: Es una persona con un corazón tan grande, a mí me han llegado muchos rumores antes de entrar al show, que es una persona muy difícil de trabajar y yo tenía miedo… Creo que el show lo cambio demasiado para su vida personal, respetuoso, hermosa persona, trata a las bailarinas y a nosotros muy bien, trabaja muy duro, se nos lastimó y siguió trabajando.

P: Ektor Rivera

RB: Él tiene experiencia, estuvo en ‘On Your Feet’, es un persona que le gusta ser disciplinada, pero le gusta también que le digas, necesita de esa parte psicológica que alguien los empuje porque no es fácil, es muchísima presión para ellos presentarse en un show de baile, porque no lo son entonces a la gente se les olvida y a los jueces también se les olvida que no son bailarines. Yo sé que están ahí para ser jueces y me frustro. Si tú se lo estás diciendo a Ektor, también me lo estás diciendo a mí.

P: Victoria ‘La Mala’

RB: Se estresa de cositas: “Rodrigo que la luz está ahí, Rodrigo es que el humo está aquí” o “es que mi vestuario tiene un hilito”… Esas cosas no son su prioridad, cuando se enfocó lo hizo estupendo, muy bien.