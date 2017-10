Crece el escándalo del ex presidente H.W. Bush, segunda mujer lo acusa de “manoseo”

El ex presidente asistió a una función de teatro y se tomó una foto con el elenco donde sucedieron los hechos

Crece el escándalo del ex presidente George HW Bush, una segunda mujer lo ha acusado de “toquetearla” sin su consentimiento.

Jordan Grolnick, una actriz de Nueva York, dijo que ella tiene una historia similar a la de Heather Lind quien compartió su historia cuando el ex presidente le acarició el trasero durante una sesión de fotos, de acuerdo con Deadspin.

De inmediato Bush padre se disculpó a través de un portavoz en un comunicado este miércoles. Según la misiva, “en ocasiones, (el ex presidente) de palmaditas en las partes traseras de las mujeres en lo que pretende ser una forma de buen carácter”.

“A cualquier persona que ha ofendido, el presidente Bush se disculpa sinceramente”, dijo el comunicado.

Lind escribió en un post Instagram el martes relatando lo sucedido con Bush diciendo: “Cuando me dieron la oportunidad de conocer a George HW Bush hace cuatro años para promover un programa de televisión en el que estaba trabajando, me atacó sexualmente mientras estaba posando para una foto similar. Me tocó de detrás de su silla de ruedas con su esposa Barbara Bush a su lado”, escribió Lind.

Por su parte en agosto de 2016, Jordan Grolnick estaba trabajando en una producción en el estado de Maine del Jorobado de Notre Dame . El ex presidente, que los veranos suele frecuentar la ciudad de Kennebunkport asistió al teatro para ver la función.

Durante el intermedio, relata Grolnick a Deadspin, el ex presidente vino bastidores y posó junto al resto del elenco de la obra de teatro.

Grolnick dice que otras actrices que estaban ahí le habían dicho antes de la foto que Bush tenía una reputación de acariciar durante sesiones de fotos, pero ella no lo tomó en serio.

Sin embargo cuando llegó la hora de la foto vaya sorpresa se llevó cuando el ex mandatario puso la mano en su trasero y se lo acarició delante de todos los presentes, inclusive de su esposa quien bromeó al respecto. Ella, asegura, no dijo nada hasta ahora que salen más acusaciones en su contra.

Para comprobarlo Grolnick publicó la foto con el WH Bush en las redes sociales donde se puede ver su mano tocándole el trasero.