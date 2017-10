Eduardo Yáñez Jr. rompe en llanto al revelar que peleó a puñetazos con su padre

Contradice al actor y dice que no se trató de un problema por dinero

Eduardo Yáñez García, hijo del famoso actor mexicano Eduardo Yáñez, abrió su corazón completamente ante las cámaras de Al Rojo Vivo de Telemundo y rompió en llanto al hablar de su padre y el conflicto público que escaló hasta alturas insospechadas.

Yáñez Jr. reaccionó a la entrevista que dio el galán de telenovelas en la que dio a conocer que el problema comenzó porque el joven “le robaba enormemente cuando no estaba”. Según él, no fue un problema de dinero, sino una pelea física.

“No fue algo de dinero, fue algo físico entre yo y mi papá… Yo dejaré saber cómo fue eso, los dos tuvimos la culpa, el problema no se hizo solo”, dijo Yáñez García, que ha causado todo un sainete por las acusaciones vía Twitter en las que señala a su padre como “abusador, drogadicto y racista”.

En un tono menos agresivo y hasta conciliador, el joven dijo que pensaba acercarse a su padre luego del problema en el que se vio envuelto por golpear a un reportero de Univision, pero que al escuchar las palabras que dijo a Rodner Figueroa, se arrepintió.

“Él no sacó a la luz los verdaderos problemas. Yo le iba a mandar un mensaje, pero después de ver lo que dijo, yo pensé que ya había cambiado… ahora no sé qué creer”, reveló.

Al hablar del actor que enfrenta una demanda por agresión en una corte de Los Ángeles, Yáñez Jr. se rompió cuando recordó que su papá no lo buscó cuando sufrió un accidente que casi le cuesta la vida.

“Sí me importa, es mi papá, me dio cariño, me dio amor, yo también le di de regreso… así pasan las cosas entre las familias, por rencor, nos hemos hecho daño y ni modo. Duele mucho que un padre, haya lo que haya pasado, que no hubiera estado ahí, que me hubiera mandado un mensaje, de ‘que bueno que no te vas a morir'”, dijo entre lágrimas.

“Tendré que lidiar con eso toda la vida”, “sí me dolió mucho eso”.

Tratando de cerrar el capítulo, Yáñez Jr. dijo que intentará seguir adelante, a pesar de la carga emocional que lleva encima.

“La vida ha sido mi escuela, solo… hay muchas cosas que yo pasé, estas cosas me parten, tener una persona que supuestamente tiene amor a ti, pero que te lo enseñe cada que le da la gana”, concluyó.