Le pide matrimonio y ella…¡le golpea con una manzana a la cara!

En situaciones inesperadas, las personas reaccionamos de muy diversas maneras.

Podemos decir que Miranda McCallion odia las sorpresas.

O eso se deduce de su reacción a uno de los momentos más importantes en la vida de una pareja.

Miranda y su novio Randy Wente disfrutaban de la popular actividad otoñal de recoger manzanas, aunqu Randy había preparado mucho más para ese día. Tenía una sorpresa especial para ella. Sin pensarlo mucho, se arrodilló y le hizo la gran pregunta: “¿Te quieres casar conmigo?”

Como verás en el video a continuación, Miranda se gira y, con su manzana a medio comer, le mira boquiabierta y le arroja la manzana a la cabeza. “Mientes. ¿Estás mintiendo? ”

Randy prometió que no mentía y le enseñó el anillo para que ella se lo creyera! Una vez que Miranda se dio cuenta de que la sorpresa no era una broma, ella saltó sobre su norvio y lo abrazó.

“Estaba en estado de shock”, dijo Miranda a Inside Edition sobre por qué arrojó la manzana. “¡Estaba abrumadad, no me lo esperaba!”

Afortunadamente, Randy no tiene ningún resentimiento hacia ella. “Creo que no me di cuenta de que me había golpado con la manzana hasta mucho después del momento”.

Al menos la pareja siempre tendrá una historia memorable para contarles a los demás cuando se les pregunte cómo se pidieron matrimonio.