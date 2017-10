Listos horarios y fechas para los cuartos de la Copa MX, entre ellos América y Chivas

Entérate los días y la hora exacta en las que podrás seguir los partidos, entre ellos Chivas vs. Atlante y América vs. Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO.- La Copa MX dio a conocer los horarios para los Cuartos de Final.

Esta ronda arranca el martes 31 de octubre (8 m ET / 7 pm Centro / 5 pm PT) con el duelo entre el Guadalajara contra el Atlante, a jugarse en el Estadio Chivas.

Ese mismo día será en el Estadio Hidalgo el Pachuca vs. Xolos (10:06 pm ET / 9:06 pm Centro / 7:06 pm PT).

La series continúan el miércoles 1 de noviembre con los choques entre Monterrey vs. Santos en el Estadio BBVA (8 m ET / 7 pm Centro / 5 pm PT) y América vs. Gallos de Querétaro en el estadio Azteca (10:00 pm ET / 9:00 pm Centro / 7:0o pm PT).