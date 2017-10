Los mejores lugares para viajar en 2018 (y el país número 1 es latinoamericano)

La popular guía de viajeros Lonely Planet incluyó varios destinos de Latinoamérica en su lista de "lo mejor en viajes" para 2018. Pero uno de ellos encabeza la lista por encima de todos. ¿Te imaginas cuál?

Si estás en Sudamérica, quizás tienes la oportunidad de visitar el destino número uno recomendado por la popular guía para viajeros Lonely Planet.

Y si no, merece la pena que te lo pienses.

La organización publicó recientemente sus listas de los 10 mejores países, ciudades y regiones para visitar en 2018.

En las tres compilaciones destacan lugares en América Latina.

Pero la lista de los mejores países para visitar la encabeza Chile.

“Es una vigorosa astilla de una nación aislada del resto de Sudamérica (y, de hecho, del resto del mundo) por los altísimos Andes al este, el vasto Océano Pacífico al oeste, el absolutamente seco Desierto de Atacama al norte y las impenetrables tierras silvestres de la Patagonia al sur”.

“Desde sus dispares extremos hasta su siempre de moda capital, Santiago, en su corazón, los ciudadanos del país se unirán en 2018 para marcar los 200 años de la independencia”.

En su sitio web, la organización señala que gracias a los nuevos vuelos que han salido al mercado desde Londres y Melbourne (Australia), “nunca ha sido tan fácil agarrar un avión” y brindar con una copa de pisco sour.

Los 10 mejores países para viajar en 2018

1. Chile

2. Corea del Sur

3. Portugal

4. Yibuti

5. Nueva Zelanda

6. Malta

7. Georgia

8. Mauricio

9. China

10. Sudáfrica

Las mejores ciudades

La lista de las 10 mejores ciudades para visitar la encabeza Sevilla, en España.

En la posición octava se encuentra San Juan, en Puerto Rico.

“San Juan es un lugar donde lo antiguo se encuentra con lo nuevo, donde el pasado colonial de la ciudad se integra cómodamente con el urbanismo moderno emergente. El Viejo San Juan es un enclave amurallado con calles empedradas, plazas frondosas e iglesias y fortalezas históricas”.

“Más allá de los muros, el San Juan moderno está cubierto con murales y sus museos y galerías forman una escena artística dinámica“.

En años recientes, explica Lonely Planet, muchos restaurantes innovadores han abierto, con una apuesta por alimentos llevados desde la granja hasta la mesa para atender tanto a los conocedores de la buena comida como a los comensales casuales.

“La exuberante vida nocturna -con clubes para bailar, salones, bares, casinos- ha sido por mucho tiempo uno de sus aspectos más destacados”.

En septiembre, recuerda la guía, el país fue golpeado por el Huracán María, la tormenta más devastadora que ha pasado por esas tierras en 89 años.

“Aunque San Juan no se escapó de la ira del huracán, no hay duda de que se reconstruirá y seguirá siendo la encantadora ciudad que siempre ha sido“.

En la novena posición está Guanajuato, en México.

“Desde la minería de plata hasta la gran pantalla, la pequeña ciudad de Guanajuato, en la sierra central de México, supera su peso cuando se trata de atraer”.

“La riqueza producida por las vetas de plata locales crearon un deslumbrante paisaje urbano, adornado con iglesias, bonitas plazas y coloridas casas, repartidos en el valle verde donde se asienta Guanajuato”.

La belleza, no solo natural sino producto de la intervención humana, atrapó la mirada de los productores de Pixar que utilizaron la ciudad como la base de su animada Land of the Dead (Tierra de la muerte) en la película Coco.

Las 10 mejores ciudades para viajar en 2018

1. Sevilla, España

2. Detroit, EEUU

3. Canberra, Australia

4. Hamburgo, Alemania

5. Kaohsiung, Taiwán

6. Amberes, Bélgica

7. Matera, Italia

8. San Juan, Puerto Rico

9. Guanajuato, México

10. Oslo, Noruega

Y en la lista de regiones destaca: Bahía en Brasil (9) y el Parque Nacional Los Haitises, en República Dominicana(10).