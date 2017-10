Te presentamos a Alica Schmidt, la atleta más sexy de todo el planeta

Esta joven alemana se ha revelado como atleta prometedora y también como modelo en redes sociales

No, no es una modelo famosa, no posa para Victoria’s Secret ni es uno de sus afamados ángeles, es más, no aparece en los shows más famosos de la televisión, pero bien podría hacerlo.

Corredora de 200, 400 y 800 metros, la atleta alemana Alica Schmidt de tan solo 19 años de edad fue nombrada recientemente como la “más sexy del mundo” por la publicación australiana Busted Coverage.

Happy me 🤗😇 • • • • • • • #trackgirl#trackandfield#running#pumarunning#motivation#puma#pumafenty#blondegirl#happyme#livingthedream#dreams#goal#sportmotivation#fit#fitgirl#fitnessmotivation#fitnessgirl A post shared by 🎀 ᗩℓicα (@alicasmd) on Oct 26, 2017 at 9:33am PDT

Aunque es considerada todavía como una atleta juvenil, ya tiene un jugoso convenio de patrocinio con la empresa de ropa deportiva Puma y toda una legión de seguidores en las redes sociales.

Great time with great people❤️ 📷 Iris Hensel #sport#trackandfield#nationalteam#grosseto2017#trackgirl#europeanchampionships#relay#italy#400m#health#fit#trainhard#blonde#hair#teamgermany#athletics#running#sprint#tracknation#europeanvicechampion A post shared by 🎀 ᗩℓicα (@alicasmd) on Jul 26, 2017 at 11:04am PDT

Para quienes creen que solamente es un lindo rostro, esta poderosa competidora fue subcampeona en la categoría Sub 20 en los campeonatos europeos celebrados en Grosseto, Italia, así que no les sorprenda verla en los próximos Juegos Olímpicos.