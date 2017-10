El peligroso resultado de criticar a Donald Trump en Twitter

No es la primera vez que un detractor de Trump en las redes corre con la misma suerte

La congresista demócrata, Frederica Wilson ha recibido amenazas de muerte después de que criticó al presidente Donald Trump por su falta de sensibilidad con la viuda de un soldado muerto en Níger, dijo su oficina.

La disputa que empezó en los micrófonoa días atrás pasó rápidamente a Twitter donde el presidente la acusó de mentirosa y de no decir toda la verdad.

Las palabras e insultos de Trump en su contra a través de Twitter causaron que sus seguidores más radicales comenzaran a hostigar a la congresista.

Democrat Congresswoman totally fabricated what I said to the wife of a soldier who died in action (and I have proof). Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2017

The Fake News is going crazy with wacky Congresswoman Wilson(D), who was SECRETLY on a very personal call, and gave a total lie on content! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2017

I hope the Fake News Media keeps talking about Wacky Congresswoman Wilson in that she, as a representative, is killing the Democrat Party! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 21, 2017

Wacky Congresswoman Wilson is the gift that keeps on giving for the Republican Party, a disaster for Dems. You watch her in action & vote R! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2017

Por esta razón desde la semana pasada Wilson se ha mantenido en su casa en la Florida y ha evitado ir a la Casa Blanca por dichas amenazas de muerte. Al no haber ido al capitolio la representante no ha podido entregar su voto en proyectos tan importantes como el del presupuesto que se aprobó este jueves.

“Ella optó por quedarse en casa por razones de seguridad. Hemos recibido una gran cantidad de amenazas. Ella va a regresar la próxima semana”, dijo Joyce Jones, portavoz de Wilson.

“Este es un asunto serio y que es la única razón por la que volvería a perder votos”, dijo Jones.

Wilson estaba en el coche con Myeshia Johnson en el camino hacia el aeropuerto internacional de Miami para recibir el cuerpo del marido de Johnson, el sargento David Johnson, cuando el presidente llamó para hablar con la viuda.

La representante asegura que las declaraciones del presidente fueron insensibles. Dijo que el presidente dijo a la viuda que Johnson “sabía en lo que se metía”.

Trump respondió con los tweets insultantes, llamando a Wilson “loca” y acusándola de escuchar en secreto. No obstante la propia Myeshia Johnson dijo que Wilson es prácticamente un miembro de su familia y que se encontraba entre un grupo de personas que escucharon la llamada de Trump en el altavoz del teléfono.

La viuda dijo que las palabras de Johnson son “100 por ciento correctas”.

Esta no es la primera vez que un detractor de Trump con quien el presidente se haya enfrentado en Twitter ha recibido amenazas de muerte. Así ocurrió con Lauren Batchelder una joven que criticó fuertemente a Trump en Twitter generando una fuerte respuesta del presidente en su contra.

También es conocido el caso de Chuck Jones, un lider sindical que arremtió contra Trump y luego que el presidente lo atacara en Twitter comenzó a ser amenazado. El último de estos casos el Don Lemon el presentador de CNN que ha sido un fuerte opositor de Trump, el cual ha recibido el mismo tipo de amenzas y hostigamientos en las redes sociales gracias a los tuits del presidente.