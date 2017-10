Llegó la segunda temporada de Stranger Things a Netflix

¿Ya estás listo para supermaratonear una de las series más esperadas?

¿Te supermaratoneaste la primera temporada de la serie Stranger Things en Netflix y no veías la hora de que llegara la segunda? Ya está aquí. El show Cosas Extrañas, por su nombre en español, que ha tenido una impresionante acogida, está disponible desde la media noche. Si aún no puedes darle play, no dejes de ver el trailer y sigue leyendo para que sepas qué más podrás encontrar en esta segunda temporada.

Para el público igual que para sus actores, la segunda temporada trae un poco más de suspenso a la anterior. En entrevista con la agencia EFE, Noah Schnapp que encarna a Will en la serie, asegura que los nuevos episodios son “más oscuros y aterradores” que los anteriores. Sin duda y por los comentarios que a pocas horas de publicado tiene el show, encontrarás un poco más de ficción que te dejará listo para la celebración de Halloween 2017.

Una de las características de la serie ha sido la reencarnación de escenas de viejas películas, especialmente de los años 80’s. Esto no quedará de lado. Si eres un fanático del cine sin duda tendrás gran afinidad con varias de las escenas de la nueva temporada. Como un adelanto te contamos que encontrarás algunos elementos de películas como “Encuentros en la tercera fase”, “ET”, “Los Gremlins” y “El imperio contraataca”.

A una tierna y carismática niña pelirroja dará vida Sadi Sink, su nombre en el show es Max. Ella se unirá a las múltiples aventuras de los menores que en la primera temporada nos mantuvieron conectados sin parar. Otro de los nuevos personajes será Catherine Curtin, quien hizo parte del elenco the Orange is the New Black. En esta ocasión ella dará vida a la madre de uno de los niños, Dustin.

¿Qué esperas para darle play? ¡La temporada 2 de Stranger Things ya está disponible!