Los 5 personajes fallecidos que Netflix llora este Día de Muertos

¿Cuál era tu favorito?

Cada año, por el Día de los Muertos, Los Ángeles celebra a sus muertos más famosos en el tradicional festival del cementerio Hollywood Forever, que en 2017 se celebra el sábado 28 de octubre desde las 12 del mediodía hasta la medianoche.

En esta ocasión no sólo se podrá disfrutar de bandas de música y los altares a celebridades, muchos de ellos actores legendarios Hollywood. Además, Netflix celebrará a sus muertos.

El servicio de streaming se une a la celebración con cinco altares dedicados a los cinco personajes fallecidos de sus series originales más populares. ¿Adivinan quiénes pueden ser?

Los fans van a poder despedirse de Poussey (Orange is the New Black), de la periodista Zoe Barnes (House of Cards), el controversial presidente de México Diego Nava (Ingobernable), el fundador de los Cuervos Salvador Iglesias Sr. (Club de Cuervos), y la adolescente Barb (Stranger Things).

Sinopsis: La historia sucede en los 80, específicamente en el condado de Hawkins. Un niño llamado Will Byers desaparece misteriosamente. Al mismo tiempo, una chica con poderes sobrenaturales llamada Eleven aparece en el pueblo y trata de ayudar a los amigos de Will a encontrarlo.

Personaje fallecido: Barb, una adolescente solitaria e introvertida, amiga leal de Nancy, una de las protagonistas del show. Fue muy amada por los fans por su autenticidad.

Causa de muerte: Barb decide ir a una fiesta con los nuevos amigos de Nancy. Cuando se siente aislada, decide salir a la alberca mientras los demás siguen en la casa. De repente la empujan dentro de la alberca y cuando quiere salir, un monstruo sobrenatural llamado Demogorgon la lleva al Upside Down y muere.

Cosas que amaba: La escuela, pantalones corduroy y su amistad con Nancy

Cosas que odiaba: Los chicos malos de la escuela y las malas decisiones de Nancy en amistades

Sinopsis: Es la historia de Frank Underwood, un demócrata del distrito de Carolina del Sur que escala hasta la presidencia mediante acciones corruptas e ilegales, incluyendo su relación con una reportera del Washington Herald.

Personaje fallecido: Zoe Barnes, una joven reportera muy ambiciosa e ingenua. Su carrera apenas comienza pero está desesperada por avanzar en el mundo del periodismo y ser respetada en la comunidad. Entra en una relación adúltera con Frank Underwood.

Causa de muerte: Después de su relación de amor y odio con Frank (que era de mutuo beneficio), Frank la cita en una estación de metro para hablar una última vez y evitar que ella revele información incriminatoria. Sin embargo, cuando Zoe no cede ante la presión de Frank, él decide empujarla a las vías del tren, matándola.

Cosas que amaba: Ser periodista y trabajar para el Washington Herald, los periódicos, tener siempre una pluma y papel para tomar notas y el vino.

Cosas que odiaba: La traición y la gente privilegiada.

Sinopsis: Piper Chapman es una joven que es arrestada por tráfico de drogas y es sentenciada a ir a prisión en Litchfield, New York. Ahí se desenvuelven las historias de muchas mujeres presas.

Personaje fallecido: Poussey Washington, una chica gay, inteligente, elocuente y cariñosa con fuertes convicciones. Le gusta el buen humor y jugar con sus compañeras de la prisión y evitar la violencia y las confrontaciones. Trabaja en la biblioteca de la prisión y ama los libros. Su favorito es Alicia en el País de las maravillas.

Causa de muerte: Cuando las prisioneras de Litchfield protestan contra uno de los oficiales más odiados parándose sobre las mesas del comedor, las cosas escalan. Cuando Poussey trata de calmar la situación, uno de los guardias la detiene y la tira al piso y sostiene con la rodilla asfixiándose.

Cosas que amaba: Soso, otra prisionera, con la que entabló una relación amorosa, leer, Judy King, otro personaje similar a Martha Stewart, su alcohol casero y Alicia en el País de las Maravillas.

Cosas que odiaba: La injusticia y la violencia.

Sinopsis: Emilia Urquiza es la primera dama de México y tiene grandes planes para mejorar el país. Empieza a perder la fe en su esposo, el Presidente Diego Nava y justo cuando lo va a dejar es asesinado.

Personaje fallecido: Diego Nava, presidente de México. Hombre de familia, político, orgulloso de su país y esposo de Emilia. Su principal meta era mejorar al país.

Causa de muerte: En un ataque de ira, cuando su esposa amenaza con divorciarse, va a un hotel a intentar hacerla cambiar de opinión y a reclamarle por estar con otro hombre y cómo el divorcio dañaría su imagen. Empiezan a discutir y lo último que vemos de Diego es que cae del balcón. Después nos enteramos que alguien le había disparado antes de caer por el balcón. Todo mundo culpa a Emilia pero ella sabe que hay una gran conspiración alrededor de su muerte.

Cosas que amaba: Su país, la política, a Emilia, a su familia, los emblemas patrios.

Cosas que odiaba: la traición, el divorcio.

Sinopsis: Después de la muerte de Salvador Iglesias Sr., el equipo del que era dueño está a la deriva. Chava e Isabel, sus hijos, inician una constante batalla para manejar el equipo que su padre les heredó.

Personaje fallecido: Salvador Iglesias Sr. hombre de familia, orgulloso ciudadano de Nuevo Toledo, amante del fútbol y su equipo, los Cuervos. Trató de mantener a la familia junta y que su hijo Chava tuviera un rol más activo en el negocio familiar. Se rumora que tiene varias amantes, una de las cuales resurge después de su muerte.

Causa de muerte: Después de una discusión con su hijo, decide ir al sauna. Continúan peleando sobre su comportamiento y su falta de entendimiento de las necesidades del equipo y sufre un infarto y muere.

Cosas que amaba: Nuevo Toledo, el fútbol, su familia, su negocio y los Cuervos.

Cosas que odiaba: La actitud infantil de Chava, los escándalos.