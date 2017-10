Patricia Navidad y Laura Flores descartan acoso sexual en Televisa

Las declaraciones llegan después de las acusaciones hechas por Kate del Castillo

Patricia Navidad y Laura Flores aseguran que durante su trabajo en Televisa nunca fueron acosadas por algún productor o fueron obligadas a tener relaciones sexuales para conseguir un trabajo.

“Yo estoy agradecidísima con Televisa, siempre me abrió las puertas desde que llegué a estudiar. Ahí me preparé, hice toda mi carrera y nunca me he prostituido. Bendito Dios, puedo entrar no sólo a Televisa sino a donde me abran las puertas”, declaró Navidad.

En el documental Cuando Conocí al Chapo: La Historia de Kate del Castillo, la intérprete de “La Reina del Sur” dice que la televisora las hacía ir a cenas con ejecutivos de publicidad donde debían comportarse muy amablemente con los hombres.

Everyone told their story, this is mine. #TheDayIMetElChapo #CuandoConociAlChapo @Netflix @netflixlat NOW STREAMING A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo) on Oct 20, 2017 at 12:00am PDT

Navidad sostuvo que tiene un carácter fuerte y que, si un productor o alguien más hubiese intentado sobrepasarse con ella, hubiese reaccionado hasta con golpes.

“El acoso lo he vivido en la calle. Lo hemos vivido todas, no sólo mujeres, también los hombres. Cada vez se da más, lo he dicho en muchas ocasiones. Desgraciadamente he tenido que golpear a personas porque se han pasado conmigo.

“De productores no me ha tocado, no lo he vivido y, si hubiera pasado, posiblemente estaría hablando de que, a lo mejor, hubiera golpeado a uno“, añadió la actriz y cantante.

Flores admitió que ella acudió a esas cenas donde asistían los ejecutivos de publicidad, pero nunca recibió una propuesta indecorosa.

Reconoció que, así como lo cuenta Del Castillo, el talento debía ir sin acompañantes, pero que es común que los artistas asistan a este tipo de eventos.

“A mí nadie (me acosó), y a las pruebas me remito. Si sucedió a mí no me tocó. A mí nadie me faltó al respeto en Televisa.

“Jamás he tenido que acostarme con alguien para obtener un papel. Jamás he tenido que mercar ¡nunca! Y mira que ya son 40 años de carrera”, dijo Flores.

Ambas actrices tendrán una participación especial en “La Corrupción no se Cuenta, Pero Cuenta Mucho”, una sátira política que estrenará el 10 de noviembre en Tijuana.