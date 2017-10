Sergio Mayer Mori rompe el silencio tras ser acusado de ser gay

Natália Subtil habló de un pasado gay del hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer

Sergio Mayer Mori responde a las declaraciones que hizo la madre de su hija, Natália Subtil, con respecto a que en el pasado, el hijo de Barbara Mori tenía una vida homosexual.

“Ella puede decir lo que quiera, yo sé lo que soy y no me importa lo que diga porque eso es una mentira”, aseveró.

Mayer Morí asegura que este tipo de cuestionamientos que ha enfrentado siempre por culpa de la prensa, lo ha hecho estar un poco distante de los medios de comunicación.

“Pues es que no me gusta hablar mucho de estos temas, por eso es que me he distanciado de la prensa, pero por favor no le hagan caso a publicaciones estúpidas que sólo expresan mentiras… Lo único que te puedo decir es que mi hija es una chingona y que como papá, por supuesto que estoy al pendiente de ella”, comentó.

El hijo de Sergio Mayer asegura no guardarle rencor a la madre de su hija por todo lo que ha dicho.

“Yo sé quién soy y estoy enfocado en muchas cosas que me ayudan… Amo a mi pequeña, pero se dicen muchas mentiras y yo sólo digo que no todo lo que se publica es verdad”, finalizó.