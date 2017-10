Julián Gil se queda sin ver a su hijo por unos nombres

Me quede esperándote hijo mío ❤️ He tenido días difíciles y hoy una vez más la señora se burla de todos y de mi hijo Matías después de meses de lucha para poder estar con mi hijo y el Juez que atiende el caso se pronuncia a mi favor dándome el derecho de compartir con mi Mati fuera de los juzgados. Ayer, y como se los había comentado, no sólo promovieron una apelación, también interpusieron un amparo alegando que no puedo estar con mi hijo por que según el perito la madre no se puede despegar de su hijo por que tiene que seguir lactando (Que alguien me explique cómo le hace ella mientras pasa toda la semana en Miami y el niño en México) Es fácil pararse a dar entrevistas y llenarse la boca diciendo “yo jamás separaría a mi hijo de su padre” y por otro lado hacer hasta lo imposible para que no esté con él. ¿Son muchas 4 horas cada 15 días? ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué tanta artimaña? Hay que promover el amor por el bienestar del niño. ¿Por qué tanto dolo y mentira? Matías no sólo necesita dinero, también necesita el amor de su Padre. NI TAMPOCO NECESITA 2 ENFERMERAS PERO SI TENGO QUE PONERLE 20 SE LAS PONGO CON TAL DE ESTAR CON EL PD YO NO TENGO LA NECESIDAD DE ELIMINAR LOS COMENTARIOS #Repost @tvynovelasmex ・・・ Visiblemente afectado, @juliangil recibe la noticia de que @marjodsousa realizó una apelación, razón por la que su hijo Matías no compartirá tiempo con él este sábado. . . . 🎥: Edson Vázquez

A post shared by Julian Gil (@juliangil) on Oct 28, 2017 at 9:53am PDT