Karla Souza reveló que sufrió acoso sexual en México

Luego de que varias actrices de Hollywood han manifestado haber sido acosadas por parte del afamado productor Harvey Weinstein, ahora la estrella de ‘Nosotros los nobles’, Karla Souza, externó en un programa de radio que desde el 2004 ha atraído las miradas de acosadores sexuales.

“Sí, he sido víctima de todo este tipo de acosos en México. En Estados Unidos no me ha tocado, pero en México definitivamente sí.

Yo llevo unos días, unas semanas desde que esto empezó a ocurrir, y quería platicar con más actrices mexicanas o con la que quiera abrirse y hablar de esto, porque somos muchas. En México, desgraciadamente muchas actrices no se sienten seguras, no se sienten protegidas de hablarlo como ahorita en Estados Unidos, donde realmente ya un cambio”, dijo la actriz.

La estrella compartió que fue acosada por varias personas del medio del espectáculo desde los inicios de su carrera.

“Me sucedió en mi primer año en México, 2004 o 2005, después al año otra vez con otra persona, y luego al otro año. Eran productores, directores, escritores los que me buscaban”, señaló Karla en entrevista vía telefónica en el programa de radio de Javier Poza en Fórmula.

La actriz de la serie ‘How to Get Away with a Murder’, destacó lo complicado que es hablar del acoso sexual en los trabajos. Pero que también ya ha aprendido a perdonar, aunque aseguró que es difícil aceptar que sufrió acoso, porque es lo último que se desea platicar, sobre todo en una sociedad tan machista como la de ese país.

“Son gente que después aprendí a perdonar, aprendí a querer, algunos son amigos cercanos, entonces en una espada de doble filo… y si tengo que ser la primera en levantar la voz pues lo seré”, dijo la guapa estrella.

POR: Rafael Suárez

