Wilmer Valderrama tiene ganas de ser padre

¿Junto a Demi Lovato?

Aunque hasta ahora había sido su exnovia Demi Lovato quien se había venido pronunciando acerca de su nueva vida tras concluir su relación de seis años en 2016, para dejar entrever por otra parte que quizás se había equivocado cuando decidió dejarle, ahora ha sido Wilmer Valderrama quien ha hablado sobre sus planes de futuro, que probablemente sorprenderán a más de uno.

El hecho de que por el momento no se le conozca nueva pareja no parece suponer ningún obstáculo en los planes del intérprete para debutar en la paternidad.

“Siento de verdad, en el fondo de mi corazón, que ha llegado el momento de formar una familia. Sinceramente, es lo que deseo y sé que tengo el corazón lo suficientemente abierto y que mi espíritu está lista”, ha asegurado a su paso por el programa ‘Steve’, sin especificar si se adentraría en esta nueva aventura en solitario o solo tras encontrar a la compañera adecuada.

Wilmer tampoco ha hecho ningún comentario que pudiera interpretarse como una señal de que estaría dispuesto a esperar a Demi Lovato para cumplir juntos ese sueño, mientras la joven de 25 años termina de superar los obstáculos que le llevaron a decidir que estaría mejor soltera. En su caso, la estrella de la música sí ha dado a entender que no ha cerrado la puerta a una reconciliación futura.

“La chispa nunca se apagó, pero hay algunos problemas que aún no he superado y sé que nunca lo haré si sigo apoyándome en otra persona para que aplaque la sensación de soledad. Sencillamente no estaba lista y había demasiadas cosas en mi vida que aún no había explorado. Esa fue una de las razones por la que rompimos, porque yo nunca había estado sola. No tuvo nada que ver con que ya no estuviésemos enamorados, más bien decidimos juntos que estaríamos mejor siendo solo amigos”, reconoce la cantante en su documental, sin ocultar lo mucho que echa de menos en ocasiones a su ex.

“Hay momentos, de noche, en los que me pregunto si tomé la decisión adecuada porque el amor es como apostar. No sé si le he perdido para siempre. Creo que mi corazón siempre estará con él: lo estuvo, lo está y lo estará. No compartes seis años con alguien sin entregarle un pedazo de ti, y viceversa”.