¿Se pasó de sensual? El polémico baile de Ana Patricia en poca ropa

Mira Quién Baila, otra vez lleno de controversia

Ana Patricia volvió a llenar de sensualidad y polémica la pista de ¡Mira quién baila! de Univision este domingo. El atrevido atuendo y coreografía de la la exparticipante de Nuestra Belleza Latina dejó a muchos con la boca abierta y no se escapó a las críticas.

La conductora bailó con una serpiente al estilo de “From dusk till dawn” que bailó Salma Hayek en los años 90.

🐍🔥 El baile más HOT de la noche 😱 @AnaPatriciatv #MiraQuienBaila @jonplaterodude A post shared by Mira Quién Baila (@miraquienbaila) on Oct 29, 2017 at 6:21pm PDT

En redes sociales hubo reacciones encontradas, pues mientras algunos la aplaudieron, otros se quejaron de que todo se trató de una estrategia para llamar la atención.

“Lamentable mente está mujer tenía que ser la primera que sacaran porque desde el principio lo dije mi opinión es que ella nunca a sabido bailar y solo le gusta llamar ala atención para que el público le coja pena!!!! Pusieron a dos que bailan bien y esta sentenciando!!!!!”, se quejó la usuaria yessgang.

Esto va a estar de película 🐍 @JonPlateroDude 🕺🏻💃🏻 #TeamAnaPatricia #MiraQuiénBaila #MiraQuienBaila A post shared by Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv) on Oct 29, 2017 at 5:25pm PDT

“El baile más hot??? Por favor está vieja que la saquen del programa. No sirve, no baila y además es una sangrona”, expresó aurioblasini.

“Ella es bella, pero no me está gustando este concurso porque veo favoritismo. No baila para nada e incluso participantes mejores que ella se han ido, o sea esta competencia no está siendo nada justa y limpia”, dijo otro fan al deslizar la posibilidad de que Univision la tenga en consideración por su trabajo en “Un Nuevo Día”.

Hay que recordar que semanas atrás Ana Patricia tuvo un feo enfrentamiento con Jomari Goyoso, que los sumió en la controversia, sin embargo, ella sigue en liza por el título.