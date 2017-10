Video: Andrea Legarreta responde a rumores de divorcio de Erik Rubín

La presentadora de "Hoy" da frente a chismes de una posible ruptura de su matrimonio

En días recientes se volvieron a desatar rumores de que Andrea Legarreta y Erik Rubín no pasaban por un momento idóneo en su relación y que estaban a punto del divorcio.

Las aseveraciones sobre su matrimonio se hicieron más fuertes cuando el ex-Timbiriche supuestamente asistió a una gala de premios con sus dos hijas y sin la presentadora de “Hoy”. Ahora es esta última que aclara la situación sobre el estado de su relación.

“Nos divorciaron desde el primer mes de casados“, dijo Legarreta a las cámaras de “Ventaneando”.

“Alguien me mandó que decía algo de que yo no había ido a la alfombra roja de Las Lunas, que no lo había acompañado y que las niñas si… ¡puras mentiras! Las niñas no fueron a Las Lunas, nunca vamos a ninguno de esos eventos … el entra por otra zona … son ganas de inventar“, agregó la conductora.

Cuando la reportero acotó que como pareja si han pasado momentos difíciles como todas las parejas, Legarreta afirmó: “y lo he dicho una y mil veces. Gracias a Dios, hoy por hoy vamos por el mismo camino todavía“.