Su novio la abandona cuando la ve sin maquillaje

Las enfermedades de la piel pueden afectar también a la mente, ya que nos sentimos observados y juzgados.

Sophia Ridlington decidió mostrar la desgarradora verdad de la condición de su piel. Diagnosticada con psoriasis, su piel presentaba protuberancias rojas y escamosas por todo el cuerpo, incluida su cara.

Además, al secarse, la piel se agrietaba, causando un dolor insoportable. Pero el dolor que más sentía iba por dentro, ya que su complejo era tal que nunca se dejaba ver sin maquillaje.

Lo cierto es que cuando se maquillaba, nadie podía adivinar lo que padecía en la piel. Se obsesionó con ponerse una base en la cara, pero cuando un día decidió no maquillarse, sufrió el peor de los desengaños.

Su novio la dejó en cuanto vio sus eccemas.

“Mi ex novio no se quedó a mi lado, y me rompió el corazón en ese momento; él no me apreciaba por quien era “, dijo Sophia.

Afortunadamente esta historia sucedió hace un tiempo y ahora Sophia es mucho más madura como para valorarse y quererse a sí misma. Por este motivo está compartiendo imágenes de su rostro natural para inspirar a otros a valorar las supuestas imperfecciones.

“Espero alentar a las personas en una posición similar para que se sientan cómodas con su psoriasis”, afirmó Sofia.