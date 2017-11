Ofrecen en Osceola opciones de empleo a recién llegados de Puerto Rico

Los recién llegados de Puerto Rico que buscan trabajo en el área de la Florida Central podrán asistir a la feria de empleo auspiciada por el gobierno del Condado Osceola.

La feria se realizará el viernes 3 de noviembre en el Osceola Heritage Park y es una iniciativa del Condado Osceola para facilitar la estabilidad de miles de familias puertorriqueñas que siguen llegando debido a los daños del huracán María en la isla.

“Esto es muy importante, porque las personas que están llegando de Puerto Rico van a necesitar trabajo para que se puedan estabilizar aquí sea de forma temporal o permanente. Voy a estar en la feria, dándole la bienvenida a las personas y contestando cualquier pregunta que puedan tener”, dijo Viviana Janer, comisionada del Condado Osceola, quien exhortó a que los afectados por los huracanes asistan a esta feria dedicada a ayudarlos a encontrar empleo.

Precisamente, en el Centro de Bienvenida del Huracán María en el Condado Osceola, Bethzaida García, coordinadora de este centro, orienta a los que acuden allí con preguntas sobre empleo, vivienda, asistencia médica y otras necesidades.

“Hay empresas del área de hotelería, de gobierno, estará Westgate, ellos tienen un sinnúmero de empleos disponibles. También, para nosotros es importante la seguridad, porque tenemos policías llegando, el Alguacil del Condado de Osceola tendrá una mesa y tenemos enfermeras llegando también, así que estará Florida Hospital. Todas estas agencias las hemos conseguido porque están contratando personal y van a reclutar inmediatamente”, dijo García en el centro ubicado en 320 N. Beaumont Avenue, en Kissimmee.

Hasta allí llegó Ana Suarez, originaria de Fajardo, que arribó a Orlando el 23 de octubre junto a sus tres hijos de 11,8 y 7 años. Busca trabajo en el área administrativa, al desempeñarse como secretaria administrativa en Puerto Rico. Habla inglés y dijo que le interesa asistir a esta feria para obtener un empleo y poder encaminarse pronto: “me siento motivada, pero bastante preocupada. No solo el trabajo, no me asusta, lo que me preocupa es como se adapten ellos al sistema”. También está interesada en asistir a los talleres de preparación de resumé y de entrevistas de empleo que se darán en esta feria.

Mientras, los esposos Waldo Falcón y Denisse Guzmán y sus tres hijos llegaron a Kissimmee. Ambos bilingües, están optimistas de ser contratados por su espíritu de trabajo y lucha para salir adelante.

“Ya queremos trabajar y vamos a ir a la feria de empleo. Soy una persona que me gusta trabajar con la gente. Pero si tengo que trabajar en un almacén por el momento y empezar”, dijo Falcón mientras su esposa desea encontrar un empleo en el área de contabilidad.

Juanita González, consultora de trabajo de CareerSource Central Florida, aconsejó a los que asistan a la feria que tomen en cuenta su vestimenta y tengan a la mano su resumé, lo que les dará confianza para desarrollar sus entrevistas con potenciales reclutadores.

“Que vengan vestidos como para una entrevista de trabajo porque la primera impresión cuenta, y si pueden listos con un buen resumé en inglés y que el empleador vea lo que tú haces, quién tú eres. Lo primero que van a ver es eso, que te representes bien, es muy importante”, dijo González.

La feria se realizará de 9 am a 3 pm en el Osceola Heritage Park, en 1901 Chief Osceola Trail, Kissimmee. Más información: 407-742-8423 o olga.torres@osceola.org.

Otra feria de trabajo en el ramo de la hotelería será el lunes 6 de noviembre, de 11 am a 2 pm, en el Centro de Convenciones del Condado Orange, North Concourse, con estacionamiento y entrada gratuita.

Este evento es organizado por el Central Florida Hotel & Lodging Association (CFHLA) en asociación con CareerSource Central Florida, Latino Leadership Inc., Puerto Rico Family Response Center y United Way. Puede llamar a CFHLA al teléfono 407-313-5000.