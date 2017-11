Se suman más acusaciones contra Kevin Spacey y “House of Cards” queda cancelada

El escándalo alcanzó a la exitosa serie

Al igual que ya sucedió en el marco del escándalo que acabó con la carrera del productor Harvey Weinstein, cuando la decisión de unas pocas mujeres de dar un paso al frente y contar su historia inspiró a otras muchas a hacer lo mismo y sacar a la luz la dinámica de acoso y violencia sexual que perpetuó durante décadas su agresor, el relato compartido por el actor Anthony Rapp sobre la noche en que el oscarizado Kevin Spacey habría intentado forzarle a mantener relaciones sexuales -cuando el primero tenía tan solo 14 años- parece haber abierto una puerta hasta ahora cerrada.

De hecho, un intérprete y un realizador de documentales han asegurado en las últimas horas haber sido víctimas de un trato o de tocamientos inapropiados por parte del protagonista de ‘House of cards‘.

En el caso del actor mexicano Robert Cavazos, en el mensaje que ha compartido a través de su página de Facebook asegura que coincidió con Kevin Spacey en el teatro londinense Old Vic, del que este fue director artístico entre 2004 y 2015. Según su versión de los hechos, el escenario de la prestigiosa institución era el sitio favorito de la estrella de cine para ‘organizar picnics con champán’ con los que agasajar a jóvenes menores de 30 años, a quienes convencía de que aceptaran su invitación prometiéndoles que charlarían sobre sus carreras. Cavazos afirma que a él le abordó en el bar del edificio, haciendo gala supuestamente de una actitud que rozaba el acoso sexual y que ya habría exhibido con otros antes.

“De haber sido yo una mujer, probablemente no hubiera dudado en identificarlo como tal, pero supongo que la falta de una acción más concretamente directa o agresiva me llevó a justificar el incidente como ‘una de esas cosas’ (sic)”, apunta el artista mexicano, añadiendo que no le cabe ninguna duda de que en los próximos días se darán a conocer más historias similares sobre el señor Spacey.

Otro pub, en esta ocasión de Los Ángeles, habría sido el lugar en que el actor de ‘American Beauty’ se topó con el director de documentales Tony Montana y trató supuestamente de convencerle para que le acompañara fuera colocándole la mano en la entrepierna. Cuando el primero se negó, habría optado por acorralarle en el baño, provocando que Montana le empujara con fuerza y le recomendara a uno de los acompañantes del actor -que según él estaba borracho- que le llevara de regreso a casa.

Ahora Montana ha afirmado en declaraciones al portal Radar Online que esa experiencia le causó estrés postraumático y le obligó a someterse a terapia durante años.

La tercera de las nuevas acusaciones realizadas contra Kevin Spacey sitúa al artista en el hotel Goodwood Park de West Sussex en 2010, donde se habría propasado con un camarero llamado Daniel Beal siguiéndole hasta la calle durante uno de los descansos de este para proponerle que fumaran marihuana juntos. En cuanto ambos estuvieron sentados en un banco, le habría mostrado el pene a Beal para convencerle de que le tocara en público, consiguiendo que el camarero huyera. Más tarde, le sugirió que intercambiaran sus relojes: un Casio de plástico por su Portofino valorado en 5.000 libras, que el entonces joven de 19 años vendió más tarde por 3.200. Cuál sería su sorpresa cuando, poco después, el equipo del conocido intérprete se puso aparentemente en contacto con él pidiéndole que lo devolviera, a lo que él respondió asegurando que lo había perdido.

Estas historias llegan en un momento muy delicado para Spacey, cuya reputación se ha visto tan dañada por el relato de Anthony Rapp como por el comunicado con que decidió salirle al paso, disculpándose con actor de ‘Star Trek: Discovery’ y confesando además que había decidido vivir la vida “como un hombre gay”, en lo que muchos interpretaron como una calculada maniobra para redirigir la atención mediática lejos del escándalo y hacia esa vida privada que tanto había protegido hasta el momento.

La suma de todos estas acusaciones originaron que la producción de la exitosa serie en donde Spacey encarna a Frank Underwood, se cancelara indefinidamente.