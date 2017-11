Trump exige desaparecer la “lotería de visas”

El presidente urgió al Congreso terminar son el programa que dio ingreso a EEUU al terrorista del Bajo Manhattan

El presidente Donald Trump pedirá formalmente al Congreso terminar con el programa de “lotería de visas” que cada año otorga 50,000 permisos a inmigrantes de países con baja representación en los Estados Unidos.

El mandatario tuiteó sobre el tema, pero fue previo a su reunión de Gabinete en la Casa Blanca cuando se expresó tajante.

“Hoy estoy comenzando el proceso de finalización del programa de Lotería de la Diversidad. Voy a pedirle al Congreso que se deshaga de este programa”, dijo el republicano, que calificó al sospechoso de “animal”. “Lotería de diversidad: suena bien, no es agradable. No es bueno. No ha sido bueno”.

Luego se refirió a su proyecto migratoria “basado en méritos”.

“Queremos gente que ayude a nuestro país, queremos personas que mantengan nuestro país a salvo”, expresó. “No queremos loterías donde están las personas equivocadas en las loterías y ¿adivinen qué? ¿Quiénes son los tontos que obtener esas personas? Queremos un sistema basado en el mérito“.

Actualmente, el programa de Visas de la Diversidad, conocido como “lotería de visas” cerró la inscripción para 2019, aunque tuvo una extensión de algunos días en Nicaragua, donde el sistema de registro falló.

Esta iniciativa no es para cualquier ciudadano extranjero, ya que personas de al menos 19 naciones (algunas contempladas como regiones) no pueden participar.

Entre los países hispanos que no pueden ser parte de este sorteo están los nacidos en Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, Jamaica, México y Perú.