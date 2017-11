Trump pretende ‘tapar el sol con un dedo’ pero la justicia piensa lo contrario

Trump trata de minimizar los avances de la investigación del "Rusiagate" diciendo que no hay nada que temer

El presidente, Donald Trump, aseguró hoy que está tranquilo ante la investigación dirigida por Robert Mueller sobre los lazos entre su campaña y Rusia, y defendió que, pese a los cargos contra varios de sus ex asesores, la pesquisa no tiene “nada que ver” con él.

Trump telefoneó a una periodista del diario The New York Times, Maggie Haberman, para desmentir una noticia publicada hace dos días por otro periódico, The Washington Post, que afirmaba que el mandatario estuvo nervioso y enfadado el lunes, el día que se desvelaron los primeros cargos de la investigación de Mueller.

“No estoy enfadado con nadie, en realidad”, aseguró Trump al Times.

El presidente subrayó que él mismo “no está bajo investigación” dentro de la pesquisa de Mueller, y que incluso la acusación formulada contra su ex jefe de campaña electoral, Paul Manafort, “no menciona a Trump”.

“No tiene nada que ver con nosotros”, añadió Trump, aparentemente usando el plural mayestático para referirse a sí mismo.

Manafort y su exsocio Rick Gates se entregaron este lunes al FBI tras ser acusados dentro de la investigación de Mueller de 12 cargos relacionados con delitos financieros, y que no están relacionados con la campaña electoral de Trump.

Sin embargo los cargos presentados contra George Papadopoulos, que fue asesor sobre política exterior del ahora mandatario, y que ha sido imputado tras declararse culpable de mentir sobre sus contactos con individuos conectados con Moscú si son directamente relacionados contra la campaña de Trump.

A pesar de todo el presidente Trump minimizó el papel de Papadopoulos en su equipo electoral, al asegurar que era un “voluntario de bajo nivel”, a pesar de que, según informes de prensa, estuvo en contacto frecuente con altos cargos de la campaña y trató de programar una reunión del candidato con el presidente ruso, Vladímir Putin.

En su llamada con el Times, el presidente también dijo que acababa de recibir “datos fantásticos” de las encuestas sobre su popularidad que efectúa el Partido Republicano, a pesar de que, según un sondeo publicado el martes por The Wall Street Journal, su índice de aprobación está apenas en el 38 por ciento.

Trump aseveró que está “disfrutando realmente” de la Presidencia, que llega al Despacho Oval “temprano” y lo abandona “tarde”, y que todo va “sobre ruedas”.

No es la primera vez que Trump telefonea a periodistas del New York Times o del Washington Post para dar su opinión sobre algo, a pesar de que regularmente acusa a esos medios de comunicación de ser fuentes de “noticias falsas”.