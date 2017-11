El hijo de Eduardo Yáñez reveló que fue víctima de abuso sexual en su infancia

Por primera vez abrió la puerta a la reconciliación con su padre

Eduardo Yáñez Jr. hizo impactantes confesiones a propósito del amargo enfrentamiento que sostiene con su padre, y que ha generado un sainete que llegó a proporciones insospechadas.

En entrevista con Primer Impacto de Univision, el hijo del actor mexicano reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de una empleada doméstica de su madre.

“Me tomó varios años sacarme la idea de que un acto sexual no es malo y que viene de dos personas que se quieren de buena onda, no de agresividad ni de forzar a las personas”, expresó sobre las consecuencias de la agresión.

“No podía entrar en el acto sexual porque estaba asustado”, agregó.

Yáñez Jr. ha declarado en varias ocasiones que su infancia no fue fácil, pues no fue cobijado por una familia funcional, sin embargo se dijo optimista ante el futuro: “Lo que viví me hizo la persona que soy”.

Hace unos meses el joven destapó una auténtica “Caja de Pandora” cuando calificó a su progenitor de “abusador de mujeres”, “racista” y “drogadicto”.

El problema subió de tono, derivó en la cachetada que le dio Yáñez a un reportero y acusaciones mutuas. Por eso, Yáñez García, dio su propia versión del problema inicial.

Según Yáñez Jr. tuvieron una discusión por un problema económico y él le dio un empujó cuando el actor estaba convaleciente de una operación en la espalda, que lo tiró y se insultaron.

Por primera vez, el hijo del histrión abrió la puerta a una reconciliación: “Perdón, papá. Me siento mal de haber reaccionado de esta manera, abrí una puerta interna de los dos y lo siento”.

¿Llegará el perdón a la familia Yáñez?