Kyrie Irving insiste en su teoría de que la tierra es plana y que ¡no hay fotos de ella!

El jugador de los Celtics de Boston insiste en sus particulares teorías de conspiración

El gran jugador de los Celtics de Boston de la NBA volvió a las andadas y arremetió nuevamente con un tema que lo puso en la mira a inicios de 2017 y que le trajo una carretada de críticas que lo colocaban como provocador o en casos extremos como un zafio con un propósito simple: hacerse notar y no perder foco mediático a su salida de los Cavs de Cleveland, equipo en el que se quedó lleno de enojo contra él, LeBron James.

Irving negó entre otras cosas la existencia de los dinosaurios y los viajes a la luna, y afirmó entonces que la tierra era plana y que ‘ellos’ -no dijo quiénes- nos mentían, pues bastaba ver la forma en que viajábamos para darnos cuenta de ese ‘pequeño gran detalle’ que niega -según él también- el movimiento de translación de nuestro planeta.

Pues bien, en el podcast “Holding court with Geno Auriemma’ que se puede escuchar en iTunes desde el pasado 27 de octubre y que es conducido por el entrenador del equipo femenino de la Universidad de Connecticut, Kyrie apareció -en llamada telefónica- y volvió a defender sus particulares creencias: Dijo que -con sus afirmaciones- no quería criticar a la ciencia y que tampoco era su intención empezar una guerra y parecer un loco. El jugador de los Celtics le dijo a Auriemma que cuando se puso a buscar se dio cuenta de que no hay una foto real de la Tierra. “De hecho no hay fotos reales del planeta y tampoco el hombre ha llegado a la Luna” “¿quién demonios grabó el momento en que una nave despegó de la luna?”, concluyó.