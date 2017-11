Mira el nuevo teaser de Star Wars que ha enloquecido a los fans

En el nuevo trailer del Episodio VIII de Star Wars, puede verse a Luke Skywalker pisando por primera vez el Halcón Milenario

Falta poco más de un mes para que se revelen los múltiples misterios con los que provoca ‘Star Wars: The Last Jedi’ a sus fans. Para seguir matizando la espera, Lucasfilm lanzó un nuevo trailer en el que se ve a Luke Skywalker (Mark Hamill) subir al Halcón Milenario, algo que los memoriosos recordarán que no hacía desde ‘The Empire Strikes Back’.

Las nuevas imágenes también confirman que el jedi deberá abandonar el templo en el que se ha recluido por razones aún desconocidas, ya que Rey (Daisy Ridley) peregrinó hasta allí en la nave de Han Solo y Chewbacca para entregarle su sable láser en el final de ‘The Force Awakens’ (el mismo que se le ve empuñando en estas nuevas imágenes) pero ninguno de ellos formaron parte del encuentro, con lo que sólo podría significar que el gigante peludo se reunirá con Skywalker en otro lugar.

Habrá que esperar hasta el 14 de diciembre para descubrirlo.