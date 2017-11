Mira los divertidos y ‘útiles’ inventos de este hombre

¿Arte o invento? Esta es la pregunta que siempre acompaña los trabajos del japonés Kenji Kawakami

Crear algo que sea de utilidad a la humanidad no solo es una manera de pasar a la historia sino que también es la oportunidad de muchos para ganar buenas sumas de dinero, pero no para este hombre que ha creado varios objetos que curiosamente no comercializa.

Kenji Kawakami ha creado cientos de dispositivos que hacen más fácil la vida de quienes pudieran utilizarlos aunque de cierta manera es posible que él mismo no piense en éstos como un beneficio sino como una especie de arte.

Según una entrevista publicada por Lenta.ru, Kawakami se siente menospreciado en Japón, su propio país en dónde sus inventos como un ventilador que se instala en los cubiertos para enfriar la sopa, zapatillas de tacón con ruedas, embudos para gotas medicinales instalados en gafas o posa brazos para los transeúntes, nos on tomados en serio.

Para él, estos inventos que él llama “El arte del Chindogu”, no son bien vistos en su país, mientras que en Europa, según él, lo consideran un gran artista: “En Europa soy considerado un artista, un nuevo dadaísta. En Australia y Canadá, me tildan de científico. En China y Hong Kong no llegan a entender por qué no gano dinero con mis inventos. Y solo en Japón y Estados Unidos creen que invento cosas divertidas para fiestas”.

De cierta manera explica que la comercialización extrema y el sistema de estos últimos países le han afectado realmente, pues “la gente en Japón y Estados Unidos está entrenada para no pensar”, estimó en otra entrevista publicada por The Asia-Pacific Journal.

Mientras tanto, este hombre de 71 años continuará con su labor tratando de hacer que sus coterráneos entiendan sus objetos y por ello ha generado un decálogo de reglas de uso o no uso de sus creaciones:

Un “chindogu” no debe ser usado de verdad. Debe tener alguna función. Debe tener un elemento anárquico. Debe ser una herramienta para la vida cotidiana. No debe ser lanzado al mercado. No debe ser creado solo con fines humorísticos. No debe contener humor negro. Las bromas sucias están prohibidas. No debe tener fines de lucro. Debe ser utilizable a nivel internacional.