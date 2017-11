¿Qué tiene que ver Osama bin Laden con Disney?

La CIA dio a conocer los archivos clasificados sobre el terrorista

La CIA anunció el miércoles que dio a conocer decenas de archivos que, según dijo, provenían de la ofensiva hacia Osama bin Laden en 2011.

En lo que se encontró está el diario personal del difunto fundador de Al Qaeda.

El director de la CIA, Mike Pompeo, dijo que la revelación “brinda la oportunidad al pueblo estadounidense de obtener más información sobre los planes y el funcionamiento de esta organización terrorista”.

La CIA dijo que algunos de los archivos que no había publicado dañarían la seguridad nacional o contenían material protegido por derechos de autor, pornografía y malware, pero entre ello estaban las ¡películas familiares!

La agencia dijo que parte del material protegido por derechos de autor que estaba reteniendo incluía las películas familiares, producción de Disney, como “Cars”, “Chicken Little” y “Ice Age: Dawn of the Dinosaurs”, publicó CNN.

Incluso había documentales “Where in the World is Osama bin Laden” y “CNN Presents: World’s Most Wanted”.

La liberación de datos se hizo de acuerdo con un proyecto de ley de apropiaciones de 2014 para la actividad de inteligencia, que requirió que el Director de Inteligencia Nacional revisara los documentos obtenidos en la redada, y lograra que los archivos que desclasificó estén disponibles para el público sin comprometer la seguridad de EEUU.