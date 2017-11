Si no fumas, esta empresa te dará más vacaciones, conócela

La pérdida de tiempo que significa que un trabajador se tome unos minutos para fumar hizo que esta empresa cambiara sus políticas

Si no eres fumador, seguramente te has dado cuenta de los molesto que es trabajar con alguien que sí lo es, no solamente por el olor, el humo de segunda mano y otras situaciones típicas, sino el tiempo que desperdician durante el día en salir a la calle a encender un cigarrillo.

La respuesta a esta situación la encontró una compañía de marketing basada en Japón, llamada Piala, la cual ha decidido brindar a sus empleados no fumadores seis días extra de vacaciones al año.

Seguramente te interesará: 5 preguntas que quizá te has hecho sobre el veganismo

La idea es incentivar que los empleados dejen el vicio del tabaco, puesto que han detectado que cada vez que uno de ellos sale a disfrutar del humo, pierden alrededor de 15 minutos, pues sus oficinas se ubican en el piso 29 de un edificio de Tokio.

Hasta ahora la empresa ha admitido que 30 de sus 120 empleados ya disfrutan del beneficio de las vacaciones extra y también han detectado que otros cuatro dejaron ya el cigarro.