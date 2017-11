Delicadeza del iPhone X causa alarma a los nuevos usuarios

El iPhone X lleva apenas unas horas en el mercado y en manos de sus primeros propietarios, pero su costo y el tiempo de espera ha hecho que los usuarios traten de cuidarlo en extremo.

Tras largas filas para adquirirlo, ya hubo quien puso en las redes sociales imágenes del smartphone con la pantalla o la cubierta rota debido a lo que sería catalogado como delicadeza del aparato o bien, torpeza de sus propietarios.

Lo cierto también es que el nuevo teléfono inteligente ha caído en manos de varias personas que hicieron pruebas sobre la resistencia arrojándolos al suelo en repetidas veces hasta que lograron estropearlo “para probar su resistencia”.

