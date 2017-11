When you forget the keys 🔑 so you ask bae to throw them down real quick. Cuando se te olvidan las llaves del apartamento. 🙈 📸 @underground_nyc 👗 @hotmiamistyles

A post shared by Laura Ivette 🇩🇴 (@lauraivetteg) on Sep 15, 2017 at 10:10am PDT