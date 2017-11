Marjorie de Sousa es la perdedora; Matías no puede salir de México

Aun después de tener a tu bebe tu energía está conectada totalmente con el (somos uno mismo) me dicen que compartimos a nuestro Angel de la guarda hasta un año de edad, luego entra la etapa un poco más independiente por decir así 🙌🏻 pero estar conectados, compartir actividades con ellos te ayuda a vibrar distinto y a ellos a sentir seguridad, tenemos el poder de sentir y ser lo que queremos, decido vibrar en amor por y para ti, no existe más, solo estamos tú y yo mi amor eterno… #vidacomoMamá #mamisguerreras #díaadía #pasoapaso #aprendodeti #Mimaestro #Yogatime

A post shared by Marjorie De Sousa 🌟 (@marjodsousa) on Oct 13, 2017 at 9:00am PDT