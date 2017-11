Una chica con una gran marca de nacimiento supera su complejo

La belleza es subjetiva y lo importante es sentirse bien con uno mismo

Mathilde tiene tan solo 22 años, pero ha vivido acomplejada por su cuerpo durante mucho tiempo.

La joven tiene una gran marca de nacimiento que cubre su estómago y muslos, junto con otros lunares más pequeños y marcas de nacimiento en el resto del cuerpo y en la cara.

Inicialmente, Mathilde luchó por entender por qué su piel era “inusual” y la condición que causaba que la gente la mirara todo el tiempo.

Mathilde padece nevo melanocítico congénito (CMN, por sus siglas en inglés). Una rara condición dermatológica caracterizada por cientos de los lunares y marcas de nacimiento por toda la piel.

Según The Sun, CMN está presente al nacer y crece a la misma velocidad que lo hace el niño afectado. La afección también puede causar que la piel sea más frágil y seca, aumentando el riesgo de melanoma mortal, la forma más agresiva de cáncer de piel.

Mathilde confiesa que no ha sufrido demasiadas burlas por su apariencia, pero que a la temprana edad de 13 años comenzó a notar que la gente la miraba de forma “rara”. Esto hizo que comenzara a preguntarse por qué tenía marcas de nacimiento y se veía diferente a los demás.

Empezó a sentirse acomplejada y se escondía bajo ropa holgada.

Pero ahora, Mathilde ha aprendido a aceptarse como es e, incluso, a celebrarlo. También entiende que los demás sientan curiosidad por su aspecto.

“Entiendo por qué pueden mirar y preguntarse qué tengo en mi cuerpo, pero no sé por qué no me lo preguntan. Soy única. Puede que no sea normal. No tengo la piel normal y eso está bien “, explicó. “Mis marcas de nacimiento son parte de mí y no me libraría de ellas”.

Mathilde compartió en redes sociales varias fotos de ella en bikini en la playa, en un esfuerzo por inspirar a otros a amarse a sí mismos y sus diferencias.

En su cuenta de Instagram, Mathilde usa el hashtag #bareyourbirthmark para alentar a los demás a no avergonzarse u ocultar las cosas que los hacen diferentes.

“Ya no me levanto cada mañana y me pregunto por qué los tengo”, explicó Mathilde.

“Cuando miro a otras personas con marcas de nacimiento, también las encuentro tan hermosas, porque cada uno de nosotros se ve diferente y eso es genial”. Cuando comencé a mostrar mi gran marca de nacimiento en la playa a todos, me dijeron que era valiente y hermosa. Gracias a ellos, soy más fuerte “.

Mathilde también realiza conferencias de alcance en los Estados Unidos para otras personas que viven con CMN.

“Algunos de ellos se cubren con mucha base porque tal vez tienen miedo de lo que otras personas piensen de sus marcas de nacimiento”. Si tiene CMN, no intente cubrirlo con maquillaje. Sé natural “, dijo Mathilde.

“Y conocer a otros con eso también”. Aumentará tu confianza y no te importará quién no entienda qué bonitos son los signos de nacimiento. Tú eres único.”