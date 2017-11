López Obrador: Si no gano en 2018 me iré a dar clases de historia

El político dijo que tampoco sería líder moral de izquierda, pues le daría pena

Andrés Manuel López Obrador, líder del movimiento de Regeneración Nacional (Morena) adelantó que si no gana la Presidencia de la República en 2018 volver a Tabasco y a Chiapas para dar clases de historia a los jóvenes en el libro digital “Esto soy”, compartido por el político tabasqueño en redes sociales.

El líder de Morena indicó de manera tajante que si no consigue la Presidencia en 2018 no volverá a ser candidatos de elección popular a ningún cargo ni para ser líder moral de izquierda, pues le daría pena.

“Si llegamos a Palacio Nacional por voluntad de los mexicanos, consagraré seis años más de mi vida a trabajar con intensidad por mi patria, pero, con toda franqueza, como lo he dicho en otras ocasiones, si nos gana la mafia o la gente no se decide, yo no volveré a ser candidato a nada”, advierte.

“Reitero: seguiré luchando hasta que muera por mis ideales, pero no actuaría como líder del movimiento ni permitiría que me consideraran dirigente moral. Eso me apena. Es mejor el relevo generacional. Afortunadamente hay otros que tomarían la estafeta. Yo pasaría a ser un militante más, dedicado a otras actividades”.