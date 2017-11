Ver para creer: Debuta Pedro Sola de Ventaneando como DJ

Y sí prendió la fiesta

Al ritmo de la Mayonesa, Pedro Sola arrancó el set que tenía preparado para la hora y media en la que tocó durante la fiesta Bomba, de este fin de semana, logrando así el objetivo de ambientar a la juventud que pagó un boleto para verlo como DJ y hacer mofa de lo que en un momento para él resultó algo muy vergonzoso.

“Nunca me imaginé que los jovencitos de pronto me equivoco con un comercial de mayonesas y a partir de eso se queda grabado con millones de vistas y los chiquillos abren las redes y descubren que Pedro Sola se equivocó y me costó un dineral que tuve que pagar, ahora como de otra mayonesa, es la mejor, las otras dos que ni me las pongan enfrente porque las detesto, porque fue para mi algo muy traumático”, reveló en exclusiva para Basta!

Para el conductor de Ventaneando esta situación lo hizo pasar muchas vergüenzas en la calle

“No entré en depresión, si pasé mucha vergüenza porque cuando iba a la calle no gritaban ahí va Pedro Sola, sino ahí va el de la mayonesa, hijos de la ching…”

Con temas de Britney Spears, Laura León, música electrónica y otras Pedro puso a bailar a todos, mientras aparecía La tigresa del oriente, otra de las invitadas al evento. A la fiesta también lo acompañaron su compañero Daniel Bisogno, como su familia y amigos.