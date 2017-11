Video: Acróbata se rompe el cuello durante actuación en Bali

La joven de 26 años cayó de una altura de unos 13 pies cuando presentaba su espectáculo en un resort

La acróbata y contorsionista estadounidense conocida como Sam Panda se rompió el cuello tras sufrir un aparatoso accidente al caer de una altura de unos 13 pies cuando presentaba su espectáculo en Bali.

Fue trasladada de inmediato a un hospital donde de acuerdo al parte médico, Sam tiene alojada un fragmento de una vértebra en su médula espinal, y urge extraerla, de lo contrario podría quedar inválida de por vida.

Sam tiene 10 años de experiencia como acróbata y nunca había tenido accidentes graves.

Urgen que la joven sea trasladada a un hospital de Taiwan o Singapur para recibir el tratamiento adecuado, pero se requieren de $4o,000 dólares, cantidad con la que no cuenta la joven acróbata y el resort en el que trabaja, no se ha hecho responsable de los gastos médicos.

Por ello familiares y amigos están recaudando fondos para que Sam Panda pueda recibir atención en un centro especialidad.

“Panda muchas veces me confesó que no se sentía cómoda usando el equipo, decía que no era seguro”, dijo Olivia Leonie, amiga de Sam que siempre dudó en las condiciones de seguridad en el trabajo de la joven.