Concursantes de Miss Bumbum protestan con atrevidos bikinis hechos de carne

Final do Miss Bumbum 2017: Em tom de protesto, convite da final tem candidatas com biquíni feitos de carne “Nos culpam por ser sexy demais. E as atrizes de Hollywood, qual a desculpa?” Em semana que teve tom de protesto sobre a violência contra a mulher em Hollywood, o concurso traz reflexão em mais um convite polêmico para a sua final. Todo ano o Miss Bumbum divulga um convite polêmico para a final do concurso e esse ano não foi diferente. Se no ano passado as meninas recriaram a Santa Ceia só de biquíni, nessa edição elas foram inspiradas na performance da cantora internacional Lady Gaga. As candidatas se vestiram com biquínis feitos de carne para compor o convite da final. “Isso é uma resposta para todos que falam que somos só um pedaço de carne”, contam. Com 50kg de carne, 8 horas de trabalho entre maquiagem, produção e fotografia, o resultado é um convite para a final da 7º edição do Miss Bumbum Brasil com tom de protesto a favor da liberdade de expressão. A final do concurso, que está em sua 7º edição, acontecerá no Noô Bar, em São Paulo, no dia 06 de novembro. As 15 meninas mais votadas no site farão um desfile de gala e uma apresentação individual. A pontuação fica por conta dos jurados, que avaliarão beleza, apresentação, simpatia e, é claro, o bumbum. Crédito: Marco Pinto | MBB7

