Chikybombom se despide de ‘Mira Quién Baila’ a su particular estilo

Así concluye mi historia como participante de #MiraquienBaila, y quiero agradecer a @univision y a todo el equipo de @miraquienbaila por darme la oportunidad de ser parte de esta temporada, gracias por el trato, las atenciones y todas las puertas que se abrieron , esta experiencia fue una de mis tantas inolvidables por que crecí como ser humano, y aprendí muchas cosas, gracias por prepararme para seguir adelante en mis nuevos proyectos, me siento ser una ganadora por qué entiendo que perdiendo también se gana, y en este caso fueron más las cosas que gane que las que perdí, Y a mis seguidores usted más que nadie saben lo agradecida que me siento con ustedes por tal razón les doy las gracias a diario y nunca me cansaré de dárselas, mil gracias mis orgánicos por todo el apoyo que me brindaron y por cada uno de los tantos hermosos mensajes que me mandan a diario llenos de bendiciones no solo para mi sino también para todo el que me rodea

